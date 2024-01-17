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"Як у жахливому фільмі". EL Кравчук розповів, як через окупацію не міг поховати батька

Середа 17 січня 2024 09:20
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"Як у жахливому фільмі". EL Кравчук розповів, як через окупацію не міг поховати батька EL Кравчук (фото: instagram.com/el.kravchuk)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак El Кравчук зворушливо згадав батька, який помер під час окупації Бородянки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста для видання "СК Лайф".

El Кравчук поділився особистою трагедією

Батько виконавця помер у 80 років ще у квітні 2022 року. Спочатку він довго хворів на ковід, а після окупації селища на Київщині, де він мешкав, його стан значно погіршився.

Останньою волею чоловіка було поховати його неподалік Бородянки. Однак виконати бажання родича Кравчука було на той момент складно.

&quot;Як у жахливому фільмі&quot;. EL Кравчук розповів, як через окупацію не міг поховати батька

EL Кравчук з батьками (фото: instagram.com/el.kravchuk)

"Це було складно, тому що був час такий, що тільки-тільки звільнили Бородянку. Усе заміновано, було складно. Але ж мені пішли назустріч люди", - розповів співак.

Втім, знаменитості вдалося виконати прохання батька завдяки зв’язкам. На прощання з татом, каже зірка, прийшли лише він з мамою.

"Я телефонував першим людям країни, яких знаю особисто, щоб була можливість поховати батька. Все це було як в жахливому якомусь фільмі. Батько любив спілкування, він військовий викладач. Людина мала друзів, учнів, а ховали ми з мамою вдвох", - додав виконавець.

Хто такий Ель Кравчук

Андрій Кравчук (Андрій Остапенко-Кравчук) народився 17 березня 1975 року в Литві.

У 1989 році його сім'я переїхала до Києва. У столиці Кравчук почав свою кар'єру.

На початку 90-х артист став зіркою. Популярність йому принесли пісні Hollywood, "Війна завжди війна", "Навіщо" та інші.

Артист знімався в телешоу, був ведучим і активно давав концерти.

Раніше Green Grey показали емоційне відео про втрату близького друга, якого розстріляли росіяни.

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