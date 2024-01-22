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"Вывез пару миллионов евро". Украинский певец раскрыл неизвестные подробности о Виннике

Понедельник 22 января 2024 16:51
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"Вывез пару миллионов евро". Украинский певец раскрыл неизвестные подробности о Виннике EL Кравчук и Олег Винник (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец EL Кравчук раскрыл неизвестные детали об исполнителе Олеге Виннике, который после начала большой войны сбежал в Германию. В частности, он вспомнил о политических амбициях артиста в 2019 году.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости для издания "Телеграф".

EL Кравчук об Олеге Виннике

Так, певец считает, что Винник всегда имел малое отношение к Украине.

"Много лет он работал в Германии до того, как появился в Киеве. Уже там была карьера, пел в театрах. Очевидно, он вернется к этому, когда раньше выступал на немецкой сцене", - предположил исполнитель.

&quot;Вывез пару миллионов евро&quot;. Украинский певец раскрыл неизвестные подробности о Виннике

Олег Винник ( фото: facebook.com.OleggVynnyk.official)

"И будет жить, как жил до того, как решил пару лет в Киеве поработать и пару миллионов евро вывезти в Европу после выборов. И все. Будет интересно, когда узнают, сколько он заработал на этих выборах, где все проиграли. Никто там не выиграл, но деньги заплатили", - добавил Кравчук.

Напомним, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года в списки политических партий и на мажоритарные округа начали массово мигрировать известные звезды. И Олег Винник - один из них.

Тогда артист выразил поддержку Аграрной партии Украины и вместе с лидером этой политической силы Михаилом Поплавским проводил агитационные туры по стране.

&quot;Вывез пару миллионов евро&quot;. Украинский певец раскрыл неизвестные подробности о Виннике

Олег Винник и Михаил Поплавский в 2019 году (фото: facebook.com/poplavskiymichail)

"Я поддерживаю Аграрную партию, потому что мне близка ее идеология. Я выходец из села. И я горжусь этим... Мне хочется, чтобы наша сельская молодежь не уезжала в Европу, а наоборот, наше село стало европейским", - говорил любимец "волчиц", который сам через несколько лет уехал в Германию.

Напомним, ранее о беглом певце высказался известный продюсер .

Также EL Кравчук рассказывал, как из-за оккупации не мог похоронить отца.

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EL Кравчук Олег Винник звезды шоу-бизнеса
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