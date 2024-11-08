Вивезла з України? Зрадниця Лорак показалася з матір'ю (фото)

Співачка Ані Лорак, яка мовчить про війну в Україні та продовжує жити та працювати в Росії, показала у мережі фото зі своєю матір'ю Жанною Ліньковою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram артистки.

Знімок із матір'ю Лорак виклала на честь її дня народження - їй виповнилося 76 років.

"З днем народження, улюблена матуся", - підписала вона фото.

На селфі вона позує з помітно постарівшою матір'ю, яка міцно тримає її за руку.

Незрозуміло, коли було зроблено фото та де. Можливо, Лорак вивезла матір із України або ж вони зустрічалися десь на нейтральній території.

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Що відомо про матір Ані Лорак

Жанна Лінькова працювала диктором Чернівецького обласного радіо та телебачення. Вона була одружена тричі. Крім Ані Лорак (справжнє ім'я співачки - Кароліна), у неї було троє синів: Сергій, Ігор та Андрій. У 1987 році старший брат артистки Сергій загинув в Афганістані.

Сім'я жила в невеликому будинку і дуже бідно, а з батьком майбутньої співачки - Мирославом Куєком - Жанна Лінькова розійшлася ще до народження Кароліни. У 1985 році мати прийняла рішення віддати Кароліну та Ігоря в інтернат.

Ані Лорак у своїх інтерв'ю не раз розповідала, що їй доводилося доношувати за своїми братами речі, але вона не ображалася на маму.

Після того, як дівчина стала популярною і почала заробляти гроші, вона фінансово допомагала Жанні Ліньковій, надсилала їй неодноразово гроші, а також допомогла зробити ремонт у квартирі.

Ані Лорак з мамою та братами - архівне фото (фото: instagram.com/anilorak)

Що відомо про батька Ані Лорак

Мирослав Куєк народився 1 січня 1947 року у Кіцманському районі Чернівецької області. Він був відомим журналістом, публіцистом, літератором, громадсько-культурним діячем.

У 1960-х роках закінчив режисерський відділ Чернівецького культурно-освітнього училища. Потім працював завідувачем клубу, керівником театрального колективу, викладав музику, спів та малювання у школі.

Вступив до Чернівецького державного університету. У 1970 році Куека виключили з університету - за наказом ректора, "за антирадянську діяльність та націоналістичну пропаганду".

З 1972 року почав працювати у пресі. Його твори та статті публікувалися у багатьох виданнях, ЗМІ та альманахах, був редактором багатьох українських книг.

Після того, як мати віддала Ані Лорак до інтернату, він часто приїжджав до доньки, привозив подарунки і навіть пропонував забрати її до своєї родини. Проте дівчинка відмовлялася.

Мирослав Куєк помер у квітні 2024 року.

Ані Лорак із батьком (фото: instagram.com/anilorak)