Вывезла из Украины? Предательница Лорак показалась с матерью (фото)

Певица Ани Лорак, которая молчит о войне в Украине и продолжает жить и работать в России, показала в сети фото со своей матерью Жанной Линьковой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Снимок с матерью Лорак выложила в честь ее дня рождения - ей исполнилось 76 лет.

"С днем рождения, любимая мамочка", - подписала она фото.

На селфи она позирует с заметно постаревшей матерью, которая крепко держит ее за руку.

Непонятно, когда было сделано фото и где. Возможно, Лорак вывезла мать из Украины или же они встречались где-то на нейтральной территории.

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Что известно о матери Ани Лорак

Жанна Линькова работала диктором Черновицкого областного радио и телевидения. Она была замужем три раза. Помимо Ани Лорак (настоящее имя певицы - Каролина), у нее было три сына: Сергей, Игорь и Андрей. В 1987 году старший брат артистки Сергей погиб в Афганистане.

Семья жила в небольшом доме и очень бедно, а с отцом будущей певицы - Мирославом Куеком - Жанна Линькова разошлась еще до рождения Каролины. В 1985 году мать приняла решение отдать Каролину и Игоря в интернат.

Ани Лорак в своих интервью не раз рассказывала, что ей приходилось донашивать за своими братьями вещи, но тем не менее она не обижалась на маму.

После того, как девушка стала популярной и начала зарабатывать деньги, она финансово помогала Жанне Линьковой, высылала ей неоднократно деньги, а также помогла сделать ремонт в квартире.

Ани Лорак с мамой и братьями - архивное фото (фото: instagram.com/anilorak)

Что известно об отце Ани Лорак

Мирослав Куек родился 1 января 1947 в Кицманском районе Черновицкой области. Он являлся известным журналистом, публицистом, литератором, общественно-культурным деятелем.

В 1960-х годах окончил режиссерский отдел Черновицкого культурно-образовательного училища. Затем работал заведующим клубом, руководителем театрального коллектива, преподавал музыку, пение и рисование в школе.

Поступил в Черновицкий государственный университет. В 1970 году Куека исключили из университета - по приказу ректора, "за антисоветскую деятельность и националистическую пропаганду".

С 1972 года начал работать в печати. Его произведения и статьи публиковались во многих изданиях, СМИ и альманахах, был редактором многих украинских книг.

После того, как мать отдала Ани Лорак в интернат, он часто приезжал к дочери, привозил подарки и даже предлагал забрать ее в свою семью. Однако девушка отказывалась.

Мирослав Куек умер в апреле 2024 года.

Ани Лорак с отцом (фото: instagram.com/anilorak)