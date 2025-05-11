"Витримати важко": Мірошніченко пояснив, чому Данилко не повертається на "Євробачення"

За словами ведучого, він "відправляв" би на конкурс Джамалу, якби міг обирати представників України серед тих артистів, які вже виступали на "Євробаченні". Також він бачить великий потенціал у Jerry Heil. А Сердючка, зазначив Мірошниченко, це саме та, на кого чекають єврофани.

"Я би хоч щороку відправляв туди Джамалу. Мені здається, так би ми швидко змогли наздогнати Швецію за їхньою кількістю перемог. У Jerry Heil є прекрасний потенціал на сольний виступ. Ну а Сердючка – то взагалі! Якщо ви запитаєте у будь-якого єврофана планети, кого хоче знову побачити конкурсантом на Євробаченні, то будьте певні, що більшість з них назве саме Сердючку", - зізнався ведучий.

Мірошниченко висловився про Данилка (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Данилко, пояснив Мірошниченко, теж думав про повернення на "Євробачення". Але це непростий досвід.

"І повірте, Андрій Данилко до цієї думки приходив вже неодноразово, і дуже багато разів йому це говорили збоку. І були навіть моменти, коли ми були максимально близькі до того, щоб Сердючка знову заявила про таке бажання. Однак я не впевнений, що Андрій готовий знову прожити цей досвід", - розповів "голос" пісенного конкурсу.

"Він артист із великої літери, дуже відповідально ставиться до своєї творчості. Навіть якщо йому треба вийти на сцену на пів хвилини, готується до цього як до повноцінного шоу. Витримати таке навантаження з його перфекціонізмом – і морально, і ментально важко", - додав він.

Як Сердючка виступила на "Євробаченні"

Данилко, який виступає в образі Сердючки, представив Україну на конкурсі у 2007 році. Артист вийшов на сцену в Гельсінкі з піснею "Dancing Lasha Tumbai".

Сердючка зайняла 2 місце та отримала титул "Міс Євробачення-2007". Пісня Данилка стала справжнім хітом і довела росіян до істерики, адже там вони почули "послання" для себе.

У 2019 році в фіналі "Євробачення" Сердючка виступала вже як запрошена зірка. Тоді вона переспівала трек Нетти Барзілай "Toy".