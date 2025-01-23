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Витратьте на це 6 хвилин ввечері, щоб знизити стрес та швидко заснути

Названо спосіб, який допоможе швидко заснути ввечері (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Постійний стрес та хвилювання можуть привести до безсонних ночей. Уникнути цього можна за допомогою методу, для якого знадобиться лише 6 хвилин перед сном.

РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, яких речей варто уникати, щоб не порушувати сон.

Деталі методу

Тип книги, яку ви виберете, не має значення. Тому щодня виділяйте час ввечері перед сном на читання і це може принести вам безліч переваг.

Лежати в ліжку без сну

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Раніше тренер розповідав, як сон впливає на вагу людини.

Також читайте про 6 способів, які допоможуть зранку прокидатися якомога раніше.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти The Mirror та Very well health.

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