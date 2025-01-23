Витратьте на це 6 хвилин ввечері, щоб знизити стрес та швидко заснути

Постійний стрес та хвилювання можуть привести до безсонних ночей. Уникнути цього можна за допомогою методу, для якого знадобиться лише 6 хвилин перед сном.
РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, яких речей варто уникати, щоб не порушувати сон.
Тип книги, яку ви виберете, не має значення. Тому щодня виділяйте час ввечері перед сном на читання і це може принести вам безліч переваг.
Лежати в ліжку без сну
Раніше тренер розповідав, як сон впливає на вагу людини.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти The Mirror та Very well health.