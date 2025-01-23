Потратьте на это 6 минут вечером, чтобы снизить стресс и быстро заснуть

Постоянный стресс и волнение могут привести к бессонным ночам. Избежать этого можно с помощью метода, для которого понадобится всего 6 минут перед сном.
РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, каких вещей следует избегать, чтобы не нарушать сон.
Тип книги, которую вы выберете, не имеет значения. Поэтому ежедневно выделяйте время вечером перед сном на чтение и это может принести вам множество преимуществ.
Лежать в постели без сна
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При написании материала использовались следующие источники: сайты The Mirror и Very well health.