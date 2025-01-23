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Потратьте на это 6 минут вечером, чтобы снизить стресс и быстро заснуть

Назван способ, который поможет быстро заснуть вечером (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Постоянный стресс и волнение могут привести к бессонным ночам. Избежать этого можно с помощью метода, для которого понадобится всего 6 минут перед сном.

РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, каких вещей следует избегать, чтобы не нарушать сон.

Детали метода

Тип книги, которую вы выберете, не имеет значения. Поэтому ежедневно выделяйте время вечером перед сном на чтение и это может принести вам множество преимуществ.

Лежать в постели без сна

 

Ранее тренер рассказывал, как сон влияет на вес человека.

Также читайте о 6 способах, которые помогут утром просыпаться как можно раньше.

При написании материала использовались следующие источники: сайты The Mirror и Very well health.

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