Витратьте на це 6 хвилин ввечері, щоб знизити стрес та швидко заснути

Постійний стрес та хвилювання можуть привести до безсонних ночей. Уникнути цього можна за допомогою методу, для якого знадобиться лише 6 хвилин перед сном.

РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, яких речей варто уникати, щоб не порушувати сон.

Деталі методу

Дослідження, проведене Університетом Сассекса показало, що читання всього шість хвилин краще швидше знижує стрес (на 68%), ніж інші методи, такі як прослуховування музики (на 61%) або прогулянка (на 42%).

Фахівці вважають, що концентрація на книзі допомагає відволікти мозок від стресових думок, знижує частоту серцевих скорочень і м’язову напругу.

Когнітивний нейропсихолог Девід Льюїс, який проводив дослідження, пояснив, що активне залучення уяви, коли слова на друкованій сторінці стимулюють вашу творчість і змушують вас увійти в те, що є зміненим станом свідомість».

Тип книги, яку ви виберете, не має значення. Тому щодня виділяйте час ввечері перед сном на читання і це може принести вам безліч переваг.

Згідно з дослідженням Британської асоціації консультантів і психотерапевтів, читання також покращує психічне здоров’я, полегшує симптоми депресії, покращує пам’ять і концентрацію, а також ваші знання.

Які звички призводить до безсоння

Великий прийом їжі ввечері

Вживання великої кількості їжі перед сном може спровокувати симптоми печії, коли ви лежите, що може викликати дискомфорт.

Надмірне пиття рідини ввечері також перериває повноцінний відпочинок та призводить до частого ходіння в туалет.

Лежати в ліжку без сну

Якщо це відбувається постійно, то це може стати причиною безсоння. Замість цього, спробуйте розслаблюючу діяльність, наприклад читання. Якщо вам важко заснути, то встаньте з ліжка та займіться чимось, поки не захочите спати.

Використовувати свою спальню як багатоцільову кімнату

Заповнивши спальню телевізорами, ігровими системами, комп’ютерами, телефонами та іншими гаджетами, ви забезпечите собі велику кількість стимуляції.

Використання гаджетів безпосередньо перед сном спонукає ваш мозок активізуватися.

Вживання алкоголю, кави або куріння перед сном

Алкоголь може спричинити у вас відчуття сонливості, але він розриває фази вашого сну та порушує його. Це може посилити хропіння та апное уві сні.

Напої з кофеїном, як-от кава, чай, газована вода і шоколад діють як стимулятори, щоб ви не спали годинами. Слід уникати кофеїну за 4-6 годин до сну або раніше.

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