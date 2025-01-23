Потратьте на это 6 минут вечером, чтобы снизить стресс и быстро заснуть

Постоянный стресс и волнение могут привести к бессонным ночам. Избежать этого можно с помощью метода, для которого понадобится всего 6 минут перед сном.

РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, каких вещей следует избегать, чтобы не нарушать сон.

Детали метода

Исследование, проведенное Университетом Сассекса показало, что чтение всего шесть минут лучше быстрее снижает стресс (на 68%), чем другие методы, такие как прослушивание музыки (на 61%) или прогулка (на 42%).

Специалисты считают, что концентрация на книге помогает отвлечь мозг от стрессовых мыслей, снижает частоту сердечных сокращений и мышечное напряжение.

Когнитивный нейропсихолог Дэвид Льюис, который проводил исследование, объяснил, что активное вовлечение воображения, когда слова на печатной странице стимулируют ваше творчество и заставляют вас войти в то, что является "измененным состоянием сознание".

Тип книги, которую вы выберете, не имеет значения. Поэтому ежедневно выделяйте время вечером перед сном на чтение и это может принести вам множество преимуществ.

Согласно исследованию Британской ассоциации консультантов и психотерапевтов, чтение также улучшает психическое здоровье, облегчает симптомы депрессии, улучшает память и концентрацию, а также ваши знания.

Какие привычки приводит к бессоннице

Большой прием пищи вечером

Употребление большого количества пищи перед сном может спровоцировать симптомы изжоги, когда вы лежите, что может вызвать дискомфорт.

Чрезмерное питье жидкости вечером также прерывает полноценный отдых и приводит к частому хождению в туалет.

Лежать в постели без сна

Если это происходит постоянно, то это может стать причиной бессонницы. Вместо этого, попробуйте расслабляющую деятельность, например чтение. Если вам трудно заснуть, то встаньте с кровати и займитесь чем-то, пока не захотите спать.

Использовать свою спальню как многоцелевую комнату

Заполнив спальню телевизорами, игровыми системами, компьютерами, телефонами и другими гаджетами, вы обеспечите себе большое количество стимуляции.

Использование гаджетов непосредственно перед сном побуждает ваш мозг активизироваться.

Употребление алкоголя, кофе или курение перед сном

Алкоголь может вызвать у вас ощущение сонливости, но он разрывает фазы вашего сна и нарушает его. Это может усилить храп и апноэ во сне.