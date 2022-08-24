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Витамины для нервной системы: что есть для покоя и равновесия

Фото: Какие витамины укрепят нервную систему (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

При здоровом полноценном питании мы получаем достаточное количество витаминов и минералов из еды. А вот при проблемах с нервами стоит обратить внимание на некоторые продукты, а также скорректировать образ жизни.

Об этом рассказали врачи медицинского онлайн-хаба DOC.ua.

В каких продуктах содержатся витамины для нервной системы?

  • А – говядина, морковь, яичные желтки, персики, курага/
  • С – дыня, киви, апельсин, грейпфрут, лимон, арбуз, брокколи, помидор, перец, картофель, цветная капуста, аскорбиновая кислота.
  • Е – подсолнечное масло, миндаль, фундук, яйца.
  • D – рыбий жир, макрель, лосось, сардина, тунец, форель, икра, яйца, молочные продукты.
  • В1 – морская капуста, овсянка, гречневая крупа, молоко.
  • В6 – картофель, бананы, молоко, белый хлеб, печень, чернослив, говядина, апельсиновый сок.
  • В12 – морепродукты, говядина, курица, печень, яйца, орехи.
  • Омега-3 – лосось, яйца, авокадо, орехи, оливковое масло, семена льна.

Общие правила для укрепления нервной системы

Избавьтесь от вредных привычек. Курение, алкоголь и другие вещества нервы точно не успокоят.

Введите в свою жизнь спорт. Закаливание и упражнения хорошо укрепляют нервную систему.

Не забывайте об отдыхе. Важным фактором укрепления нервной системы является полноценный сон, правильная организация труда и отдыха.

Получайте витамин D (от прогулок под солнцем или в добавках) для поддержания нормального уровня серотонина (гормона "счастья").

Правильно питайтесь и медитируйте.

Ранее диетолог также рассказала правду, что полезнее: обезжиренное или обычное молоко, а также сахарозаменители или сахар.

Также сообщалось, в каких случаях детям требуются дополнительные витамины.

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