Витамины для нервной системы: что есть для покоя и равновесия

При здоровом полноценном питании мы получаем достаточное количество витаминов и минералов из еды. А вот при проблемах с нервами стоит обратить внимание на некоторые продукты, а также скорректировать образ жизни.
Об этом рассказали врачи медицинского онлайн-хаба DOC.ua.
Избавьтесь от вредных привычек. Курение, алкоголь и другие вещества нервы точно не успокоят.
Введите в свою жизнь спорт. Закаливание и упражнения хорошо укрепляют нервную систему.
Не забывайте об отдыхе. Важным фактором укрепления нервной системы является полноценный сон, правильная организация труда и отдыха.
Получайте витамин D (от прогулок под солнцем или в добавках) для поддержания нормального уровня серотонина (гормона "счастья").
Правильно питайтесь и медитируйте.
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