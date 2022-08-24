Вітаміни для нервової системи: що їсти для спокою і рівноваги

При здоровому повноцінному харчуванні ми отримуємо достатню кількість вітамінів та мінералів з їжі. А от при проблемах "з нервами" варто звернути увагу на деякі продукти, а також скоригувати спосіб життя.
Про це розповіли лікарі медичного онлайн-хабу DOC.ua.
Позбудьтеся шкідливих звичок. Куріння, алкоголь та інші речовини нерви точно не заспокоїть.
Впровадьте у своє життя спорт. Загартування та фізичні вправи добре зміцнюють нервову систему.
Не забувайте про відпочинок. Важливим чинником зміцнення нервової системи є повноцінний сон, правильна організація праці та відпочинку.
Отримуйте вітамін D (від прогулянок під сонцем або в добавках) для підтримки нормального рівня серотоніну (гормону "щастя").
Правильно харчуйтесь та медитуйте.
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