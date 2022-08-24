Витамины для нервной системы: что есть для покоя и равновесия

При здоровом полноценном питании мы получаем достаточное количество витаминов и минералов из еды. А вот при проблемах с нервами стоит обратить внимание на некоторые продукты, а также скорректировать образ жизни.

Об этом рассказали врачи медицинского онлайн-хаба DOC.ua.