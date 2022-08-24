Витамины для нервной системы: что есть для покоя и равновесия
При здоровом полноценном питании мы получаем достаточное количество витаминов и минералов из еды. А вот при проблемах с нервами стоит обратить внимание на некоторые продукты, а также скорректировать образ жизни.
Об этом рассказали врачи медицинского онлайн-хаба DOC.ua.
В каких продуктах содержатся витамины для нервной системы?
- А – говядина, морковь, яичные желтки, персики, курага/
- С – дыня, киви, апельсин, грейпфрут, лимон, арбуз, брокколи, помидор, перец, картофель, цветная капуста, аскорбиновая кислота.
- Е – подсолнечное масло, миндаль, фундук, яйца.
- D – рыбий жир, макрель, лосось, сардина, тунец, форель, икра, яйца, молочные продукты.
- В1 – морская капуста, овсянка, гречневая крупа, молоко.
- В6 – картофель, бананы, молоко, белый хлеб, печень, чернослив, говядина, апельсиновый сок.
- В12 – морепродукты, говядина, курица, печень, яйца, орехи.
- Омега-3 – лосось, яйца, авокадо, орехи, оливковое масло, семена льна.
Общие правила для укрепления нервной системы
Избавьтесь от вредных привычек. Курение, алкоголь и другие вещества нервы точно не успокоят.
Введите в свою жизнь спорт. Закаливание и упражнения хорошо укрепляют нервную систему.
Не забывайте об отдыхе. Важным фактором укрепления нервной системы является полноценный сон, правильная организация труда и отдыха.
Получайте витамин D (от прогулок под солнцем или в добавках) для поддержания нормального уровня серотонина (гормона "счастья").
Правильно питайтесь и медитируйте.
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