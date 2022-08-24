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Вітаміни для нервової системи: що їсти для спокою і рівноваги

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Середа 24 серпня 2022 10:20
Вітаміни для нервової системи: що їсти для спокою і рівноваги Фото: Які вітаміни зміцнять нервову систему (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

При здоровому повноцінному харчуванні ми отримуємо достатню кількість вітамінів та мінералів з їжі. А от при проблемах "з нервами" варто звернути увагу на деякі продукти, а також скоригувати спосіб життя.

Про це розповіли лікарі медичного онлайн-хабу DOC.ua.

В яких продуктах містяться вітаміни для нервової системи:

  • А - яловичина, морква, яєчні жовтки, персики, курага/
  • С - диня, ківі, апельсин, грейпфрут, лимон, кавун, броколі, помідор, перець, картопля, цвітна капуста, аскорбінова кислота.
  • Е - соняшникова олія, мигдаль, фундук, яйця.
  • D - риб'ячий жир, макрель, лосось, сардина, тунець, форель, ікра, яйця, молочні продукти.
  • В1 - морська капуста, вівсянка, гречана крупа, молоко.
  • В6 - картопля, банани, молоко, білий хліб, печінка, чорнослив, яловичина, апельсиновий сік.
  • В12 - морепродукти, яловичина, курка, печінка, яйця, горіхи.
  • Омега-3 - лосось, яйця, авокадо, горіхи, оливкова олія, насіння льону.

Загальні правила для зміцнення нервової системи

Позбудьтеся шкідливих звичок. Куріння, алкоголь та інші речовини нерви точно не заспокоїть.

Впровадьте у своє життя спорт. Загартування та фізичні вправи добре зміцнюють нервову систему.

Не забувайте про відпочинок. Важливим чинником зміцнення нервової системи є повноцінний сон, правильна організація праці та відпочинку.

Отримуйте вітамін D (від прогулянок під сонцем або в добавках) для підтримки нормального рівня серотоніну (гормону "щастя").

Правильно харчуйтесь та медитуйте.

Раніше дієтолог також розповіла правду, що корисніше: знежирене молоко чи звичайне, а також цукрозамінники чи цукор.

Також повідомлялося, в яких випадках дітям потрібні додаткові вітаміни.

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