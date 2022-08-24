Вітаміни для нервової системи: що їсти для спокою і рівноваги
При здоровому повноцінному харчуванні ми отримуємо достатню кількість вітамінів та мінералів з їжі. А от при проблемах "з нервами" варто звернути увагу на деякі продукти, а також скоригувати спосіб життя.
Про це розповіли лікарі медичного онлайн-хабу DOC.ua.
В яких продуктах містяться вітаміни для нервової системи:
- А - яловичина, морква, яєчні жовтки, персики, курага/
- С - диня, ківі, апельсин, грейпфрут, лимон, кавун, броколі, помідор, перець, картопля, цвітна капуста, аскорбінова кислота.
- Е - соняшникова олія, мигдаль, фундук, яйця.
- D - риб'ячий жир, макрель, лосось, сардина, тунець, форель, ікра, яйця, молочні продукти.
- В1 - морська капуста, вівсянка, гречана крупа, молоко.
- В6 - картопля, банани, молоко, білий хліб, печінка, чорнослив, яловичина, апельсиновий сік.
- В12 - морепродукти, яловичина, курка, печінка, яйця, горіхи.
- Омега-3 - лосось, яйця, авокадо, горіхи, оливкова олія, насіння льону.
Загальні правила для зміцнення нервової системи
Позбудьтеся шкідливих звичок. Куріння, алкоголь та інші речовини нерви точно не заспокоїть.
Впровадьте у своє життя спорт. Загартування та фізичні вправи добре зміцнюють нервову систему.
Не забувайте про відпочинок. Важливим чинником зміцнення нервової системи є повноцінний сон, правильна організація праці та відпочинку.
Отримуйте вітамін D (від прогулянок під сонцем або в добавках) для підтримки нормального рівня серотоніну (гормону "щастя").
Правильно харчуйтесь та медитуйте.
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