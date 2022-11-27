"Вітамінні бомби": рецепти надзвичайно смачних салатів із сезонних овочів
Восени дуже важливо збагатити організм вітамінами, щоб зміцнити імунітет. Найкраще це зробити за допомогою натуральних продуктів. Чудовим варіантом для цього стануть салати зі свіжих сезонних овочів.
Рецептами корисних салатів, які багаті на клітковину й вітаміни, ділимось у матеріалі Styler.
Салат із фіолетової капусти
Цей салат сподобається не лише смаком, а й виглядом, оскільки яскраво-фіолетова капуста буде на контрасті із мандарином і зеленню.
Інгредієнти:
- фіолетова капуста - 0,5 качана
- мандарин - 1-2 шт. (м’які, без кісточок)
- оливкова олія - 2 ст.л.
- кріп - пів пучка
- сіль за смаком
- насіння кунжуту або гарбуза - за бажанням
Салат із фіолетової капусти заправляють олією (Фото: facebook.com/woman.business.startup)
Як приготувати:
- З качана зніміть верхнє захисне листя, розріжте навпіл головку і дрібно нашаткуйте.
- Помийте та почистіть мандарини, вийміть білі нитки, бо ті дають гіркоту. Розділіть цитрус на часточки і наріжте невеликими шматками.
- Помийте, посушіть і дрібно наріжте зелень
- На сухій сковороді підсмажте кунжут або гарбузове насіння.
- Змішайте усі складники, посоліть та заправте олією.
Теплий салат з буряка і гарбуза
Теплий салат особливо чудово смакує холодними осінніми вечорами. Його можна подати до гарніру, або як самостійну страву.
Інгредієнти:
- буряк - 300 г
- гарбуз - 300 г
- рукола - 50 г
- цибуля фіолетова - 1 шт.
- чебрець - 3 гілочки
- горіхи кедрові - 40 г
- гарбузове насіння очищене - 40 г
- оливкова олія - 4 ст.л.
- оцет бальзамічний - 4 ст.л.
- сіль, перець - за смаком
Теплий салат посипають насінням і горіхами (Фото: facebook.com/NicoleKotelnicova)
Як приготувати:
- Очистіть гарбуз і буряк, наріжте кубиками, а цибулю - півкільцями. Листочки чебрецю посипте гарбуз й все перемішайте. Загорніть у фольгу й запікайте в духовці 20-30 хвилин при, 180 ° C.
- Розкрийте фольгу, посоліть, поперчіть і збризніть оливковою олією. Запікайте ще 10 хвилин.
- Насіння і горіхи просушіть на сухій сковороді.
- Запечені овочі викладіть на блюдо, додайте руколу, посипте салат горіхами та насінням, скропіть бальзамічним оцтом.
Салат з моркви, яблука й апельсина
Цей салат можна назвати корисним десертом, тому найкраще його подавати після основних страв.
Інгредієнти:
- Морква - 1 шт.
- Апельсин - 1 шт.
- Яблуко - 1/2 шт.
- Родзинки - 30-40 г
- Волоські горіхи - 30 г
- Оливкова олія- 1-2 ст. л.
- Лимонний сік - 1-2 ст. л
- Будь-який сироп - 1 ст. л.
Овочевий салат заправляють лимонним соком (Фото: facebook.com/Edimdoma)
Як приготувати:
- Наріжте апельсин на маленькі шматки.
- Натріть моркву, яблука і волоські горіхи подрібніть.
- З'єднайте всі інгредієнти, додайте промиті родзинки. Заправте салат олією, сиропом і лимонним соком.
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