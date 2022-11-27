"Вітамінні бомби": рецепти надзвичайно смачних салатів із сезонних овочів

Восени дуже важливо збагатити організм вітамінами, щоб зміцнити імунітет. Найкраще це зробити за допомогою натуральних продуктів. Чудовим варіантом для цього стануть салати зі свіжих сезонних овочів.

Рецептами корисних салатів, які багаті на клітковину й вітаміни, ділимось у матеріалі Styler.