"Витаминные бомбы": рецепты вкуснейших салатов из сезонных овощей

Осенью очень важно обогатить организм витаминами, чтобы укрепить иммунитет. Лучше всего сделать это с помощью натуральных продуктов. Прекрасным вариантом для этого станут салаты из свежих сезонных овощей.

Рецептами полезных салатов, богатых клетчаткой и витаминами, делимся в материале Styler.

Этот салат можно назвать полезным десертом, поэтому лучше его подавать после основных блюд.

Теплый салат особенно отлично подходит на ужин холодными осенними вечерами. Его можно подать к гарниру, или как самостоятельное блюдо.

Этот салат понравится не только вкусу, но и по виду, поскольку ярко-фиолетовая капуста будет на контрасте с мандарином и зеленью.

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Напоминаем, раньше мы делились старинным рецептом сала по-гуцульски с удивляющим вкусом.