"Витаминные бомбы": рецепты вкуснейших салатов из сезонных овощей
Осенью очень важно обогатить организм витаминами, чтобы укрепить иммунитет. Лучше всего сделать это с помощью натуральных продуктов. Прекрасным вариантом для этого станут салаты из свежих сезонных овощей.
Рецептами полезных салатов, богатых клетчаткой и витаминами, делимся в материале Styler.
Салат из краснокочанной капусты
Этот салат понравится не только вкусу, но и по виду, поскольку ярко-фиолетовая капуста будет на контрасте с мандарином и зеленью.
Ингредиенты:
- краснокочанная капуста - 0,5 кочана
- мандарин - 1-2 шт. (мягкие, без косточек)
- оливковое масло - 2 ст.л.
- укроп - пол пучка
- соль по вкусу
- семена кунжута или тыквы - по желанию
Салат из фиолетовой капусты заправляют растительным маслом (Фото: facebook.com/woman.business.startup)
Как приготовить:
- С начала снимите верхние защитные листья, разрежьте пополам головку и мелко нашинкуйте.
- Помойте и почистите мандарины, извлеките белые нити, потому что они дают горечь. Разделите цитрус на дольки и нарежьте небольшими кусками.
- Помойте, посушите и мелко нашинкуйте зелень
- На сухой сковороде поджарьте кунжут или тыквенные семена.
- Смешайте все компоненты, посолите и заправьте маслом.
Теплый салат из свеклы и тыквы
Теплый салат особенно отлично подходит на ужин холодными осенними вечерами. Его можно подать к гарниру, или как самостоятельное блюдо.
Ингредиенты:
- свекла - 300 г
- тыква - 300 г
- рукола - 50 г
- лук фиолетовый - 1 шт.
- чабрец - 3 веточки
- орехи кедровые - 40 г
- тыквенные семена очищенные - 40 г
- оливковое масло - 4 ст.л.
- уксус бальзамический - 4 ст.л.
- соль, перец - по вкусу
Теплый салат посыпают семенами и орехами (Фото: facebook.com/NicoleKotelnicova)
Как приготовить:
- Очистите тыкву и свеклу, нарежьте кубиками, а лук - полукольцами. Листочки чабреца посыпьте тыкву и все перемешайте. Заверните в фольгу и запекайте в духовке 20-30 минут при 180°C.
- Раскройте фольгу, посолите, поперчите и сбрызните оливковым маслом. Запекайте еще 10 минут.
- Семена и орехи просушите на сухой сковороде.
- Запеченные овощи выложите на блюдо, добавьте рукколу, посыпьте салат орехами и семенами, сбрызните бальзамическим уксусом.
Салат из моркови, яблок и апельсина.
Этот салат можно назвать полезным десертом, поэтому лучше его подавать после основных блюд.
Ингредиенты:
- Морковь - 1 шт.
- Апельсин - 1 шт.
- Яблоко - 1/2 шт.
- Изюм - 30-40 г
- Грецкие орехи - 30 г
- Оливковое масло - 1-2 ст. л.
- Лимонный сок - 1-2 ст. л
- Любой сироп - 1 ст. л.
Овощной салат заправляют лимонным соком (Фото: facebook.com/Edimdoma)
Как приготовить:
- Нашинкуйте апельсин на маленькие куски.
- Натрите морковь, яблоки и грецкие орехи измельчите.
- Соедините все ингредиенты, добавьте промытый изюм. Заправьте салат растительным маслом, сиропом и лимонным соком.
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Напоминаем, раньше мы делились старинным рецептом сала по-гуцульски с удивляющим вкусом.