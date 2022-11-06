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Сало по-гуцульськи: старовинний рецепт, що здивує смаком навіть гурманів

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Неділя 06 листопада 2022 09:24
Сало по-гуцульськи: старовинний рецепт, що здивує смаком навіть гурманів Для рецепту по-гуцульськи вибирають сало із прошарком м'яса (Фото: facebook.com/5tachok)
Автор: Styler

Українців важко здивувати салом, проте рецептом по-гуцульськи будуть задоволені навіть найвибагливіші гурмани. Процес приготування потребує мінімум зусиль, а прості складники дають страві максимально яскравий смак.

Старовинним рецептом сала по-гуцульськи ділимось у матеріалі Styler.

Що знадобиться:

Сало з прошарком м'яса - 1 кг

Часник - 3 зубчики

Чорний, червоний перець, сіль, коріандр - за смаком

Цибулеве лушпиння - 30 г на 2 л води

Як приготувати:

Добре промийте сало і розріжте на шматки завбільшки 5 на 10 см.

У каструлю викладіть лушпиння і залийте водою. Доведіть до кипіння і посоліть. Користуйтесь правилом - що більше солі, то краще.

У киплячу воду покладіть шматки сала і варіть пів години.

Подрібніть часник і перемішайте з іншими спеціями до однорідної суміші. Усі складники беріть у рівних частинах, крім червоного перцю. Його додавайте за смаком.

Охолодіть відварене сало і натріть часниковою сумішшю. Загорніть у фольгу і залиште у холоді щонайменше на добу.

Нагадаємо, раніше ми ділились легким рецептом квашеної капусти від української господині.

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