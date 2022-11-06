Сало по-гуцульськи: старовинний рецепт, що здивує смаком навіть гурманів
Українців важко здивувати салом, проте рецептом по-гуцульськи будуть задоволені навіть найвибагливіші гурмани. Процес приготування потребує мінімум зусиль, а прості складники дають страві максимально яскравий смак.
Старовинним рецептом сала по-гуцульськи ділимось у матеріалі Styler.
Що знадобиться:
Сало з прошарком м'яса - 1 кг
Часник - 3 зубчики
Чорний, червоний перець, сіль, коріандр - за смаком
Цибулеве лушпиння - 30 г на 2 л води
Як приготувати:
Добре промийте сало і розріжте на шматки завбільшки 5 на 10 см.
У каструлю викладіть лушпиння і залийте водою. Доведіть до кипіння і посоліть. Користуйтесь правилом - що більше солі, то краще.
У киплячу воду покладіть шматки сала і варіть пів години.
Подрібніть часник і перемішайте з іншими спеціями до однорідної суміші. Усі складники беріть у рівних частинах, крім червоного перцю. Його додавайте за смаком.
Охолодіть відварене сало і натріть часниковою сумішшю. Загорніть у фольгу і залиште у холоді щонайменше на добу.