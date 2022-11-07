Форшмак з оселедця за справжнім єврейським рецептом: так ви ще не готували!
Форшмак має безліч варіантів приготування, але як готувати цю диво-намазку з оселедця за справжнім єврейським рецептом, знає небагато хто.
Рецептом поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, бренд-шеф кількох одеських ресторанів.
Шеф пропонує додати у страву яблука, але не прості, а мочені.
Продукти (на 6 порцій):
- Оселедець малосольний - 1 шт.
- Яйця - 2 шт.
- Хліб білий - 50 г
- Яблука мочені - 100 г
- Масло вершкове - 100 г
- Сіль - до смаку
- Перець чорний мелений - до смаку
Покрокове приготування
Відваріть яйця, підсушіть хліб.
Вершкове масло і очищений оселедець пропустіть через м'ясорубку. Те ж саме треба зробити з яблуками, маслом, хлібом, курячими яйцями.
Додайте сіль і чорний молотий перець.
Перемішайте форшмак і ще раз перекрутіть його на м'ясорубку ще раз.
Те ж саме можна зробити в блендері.
Поставте форшмак в холодильник хоча би на дві години.
Смачного!
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