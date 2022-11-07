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Форшмак з оселедця за справжнім єврейським рецептом: так ви ще не готували!

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Понеділок 07 листопада 2022 08:30
Форшмак з оселедця за справжнім єврейським рецептом: так ви ще не готували! Скріншот: Як приготувати форшмак
Автор: Світлана Мащенко

Форшмак має безліч варіантів приготування, але як готувати цю диво-намазку з оселедця за справжнім єврейським рецептом, знає небагато хто.

Рецептом поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, бренд-шеф кількох одеських ресторанів.

Шеф пропонує додати у страву яблука, але не прості, а мочені.

Продукти (на 6 порцій):

  • Оселедець малосольний - 1 шт.
  • Яйця - 2 шт.
  • Хліб білий - 50 г
  • Яблука мочені - 100 г
  • Масло вершкове - 100 г
  • Сіль - до смаку
  • Перець чорний мелений - до смаку

Покрокове приготування

Відваріть яйця, підсушіть хліб.

Вершкове масло і очищений оселедець пропустіть через м'ясорубку. Те ж саме треба зробити з яблуками, маслом, хлібом, курячими яйцями.

Додайте сіль і чорний молотий перець.

Перемішайте форшмак і ще раз перекрутіть його на м'ясорубку ще раз.

Те ж саме можна зробити в блендері.

Поставте форшмак в холодильник хоча би на дві години.

Смачного!

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