Форшмак з оселедця за справжнім єврейським рецептом: так ви ще не готували!

Форшмак має безліч варіантів приготування, але як готувати цю диво-намазку з оселедця за справжнім єврейським рецептом, знає небагато хто.

Шеф пропонує додати у страву яблука, але не прості, а мочені.

Продукти (на 6 порцій):

Оселедець малосольний - 1 шт.

Яйця - 2 шт.

Хліб білий - 50 г

Яблука мочені - 100 г

Масло вершкове - 100 г

Сіль - до смаку

Перець чорний мелений - до смаку

Покрокове приготування

Відваріть яйця, підсушіть хліб.

Вершкове масло і очищений оселедець пропустіть через м'ясорубку. Те ж саме треба зробити з яблуками, маслом, хлібом, курячими яйцями.

Додайте сіль і чорний молотий перець.

Перемішайте форшмак і ще раз перекрутіть його на м'ясорубку ще раз.

Те ж саме можна зробити в блендері.

Поставте форшмак в холодильник хоча би на дві години.

Смачного!