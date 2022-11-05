Вітамінна приправа на зиму: як легко приготувати ароматний кроповий соус

Зелень кропу багата на вітаміни та мікроелементи, що добре впливають на стан усіх органів і систем організму. А ще ця поширена городня культура широко використовується для приготування запашних приправ для всіляких страв, соління огірків, помідорів та інших овочів.

Легкий та смачний рецепт приготування такої ароматної свіжої добавки для блюд описаний у матеріалі нижче.

Щоб насолоджуватися цією корисною зеленню навіть холодної пори року, на зиму готують кроповий соус.

Таку добавку можна застосовувати для рибних та м'ясних страв, картоплі, різних салатів та маринадів, супів тощо.

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