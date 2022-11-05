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Вітамінна приправа на зиму: як легко приготувати ароматний кроповий соус

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Субота 05 листопада 2022 07:12
Вітамінна приправа на зиму: як легко приготувати ароматний кроповий соус Фото: рецепт кропового соусу на зиму (Fascinadora / Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Зелень кропу багата на вітаміни та мікроелементи, що добре впливають на стан усіх органів і систем організму. А ще ця поширена городня культура широко використовується для приготування запашних приправ для всіляких страв, соління огірків, помідорів та інших овочів.

Щоб насолоджуватися цією корисною зеленню навіть холодної пори року, на зиму готують кроповий соус.

Легкий та смачний рецепт приготування такої ароматної свіжої добавки для блюд описаний у матеріалі нижче.

Що потрібно для кропового соусу - інгредієнти

  • кріп - 1 крупний пучок (приблизно 200 грамів)
  • часник - 1 головка
  • лимонна цедра - 1/2 чайної ложки
  • лимон для приготування соку - 1 штука
  • олія оливкова - 100 мілілітрів
  • сіль - щіпка (на смак)

Приготування

  • Зелень кропу ретельно промиваємо та обсушуємо, після чого слід розрізати на великі шматочки.
  • Порізаний кріп поміщаємо у чашу блендера, відправляючи туди ж і головки часнику - все це потрібно подрібнити.
  • Цедру лимона слід натерти за допомогою дрібної тертки прямо в чашу блендера з нашою кропово-часниковою кашицею. Важливо стежити, щоб у суміш не потрапив білий прошарок з лимона, якщо не хочете, щоб отриманий соус потім гірчив.
  • Тепер потрібно розрізати лимон на дві половинки та вичавити в чашу із зеленню сік. Пильнуйте, щоб туди не потрапили лимонні кісточки.
  • Додаємо сіль на власний розсуд (бажано, щоб приправа не була прісною).
  • На фінал додаємо туди олію, після чого включаємо блендер і перетворюємо все це на кашоподібну суміш.
  • Тепер залишилося розкласти наш соус по баночках, які можна відправляти на зберігання холодильник.

Вуаля! Ароматний соус з кропу та часнику готовий.

Таку добавку можна застосовувати для рибних та м'ясних страв, картоплі, різних салатів та маринадів, супів тощо.

Раніше ми розповідали, які при відключеннях світла продукти в холодильнику можуть швидко псуватись і ставати небезпечними для здоров'я, і їх краще викинути.

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