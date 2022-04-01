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Постный соус для салата из того, что есть под руками: без яиц и вкуснее майонеза

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Пятница 01 апреля 2022 09:14
Постный соус для салата из того, что есть под руками: без яиц и вкуснее майонеза Фото: Рецепт майонеза без яиц (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В условиях войны в украинских супермаркетах небольшие перебои с продуктами есть. Но труднее всего ситуация в тех городах, которые оказались ближе к военным действиям. Но украинские хозяйки не унывают и придумывают совершенно новые рецепты.

Как сделать постный соус для салата или в качестве добавки к блюдам из продуктов, которые есть под руками, рассказали в theLime.

Ингредиенты:

Белая консервированная фасоль – 1 банка

Чеснок – 1 зубчик

Горчица – 1 ч. ложка

Лимонный сок – 2 ч. ложки

Растительное масло – 3 ст. ложки

Укроп (сушеный), петрушка (сушеная), перец, соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Чеснок очищаем и пропускаем через пресс. В чашу блендера высыпаем фасоль и чеснок и перебиваем все вместе до однородного состояния.

Затем добавляем сюда горчицу, лимонный сок, сушеную укроп и петрушку, соль и перец. Возможны любые специи – по вашему вкусу. И снова перебиваем блендером до однородной густой массы.

Добавляем растительное масло постепенно, в 2-3 захода и взбиваем 3-5 минут до получения однородной консистенции. Если нужен более жидкий соус – добавьте немного жидкости из банки с фасолью и еще раз взбейте.

Этим соусом можно заправить любой салат или подать его как дополнение к любому блюду.

Напомним, ранее мы писали о том, как самостоятельно испечь паляницю.

А также рассказывали о том, как приготовить самые простые рогалики без молока и яиц.

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