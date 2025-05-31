Вітамін D для дітей влітку - необхідність чи міф? Педіатр дала точну відповідь

Літнє сонце щедро дарує тепло та світло, але чи цього достатньо, щоб дитячий організм отримав необхідну дозу вітаміну D? Попри активні прогулянки на свіжому повітрі, варто не поспішати відмовлятися від профілактичного прийому цього важливого вітаміну.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку педіатра Діани Протоковило.

Чому влітку потрібно давати дітям вітамін D

Існує думка, що дітям влітку не варто давати вітамін D, адже за достатнього сонячного світла він синтезується в шкірі.

За словами медика, не потрібно робити перерву у профілактичному прийомі вітаміну D діткам в літні місяці. Вони повинні приймати його впродовж цілого року, адже надлишок сонячних променів не означає, що діткам безпечно перебувати під прямим сонячним промінням.

Важливо пам'ятаємо, що потрібно дбати про захист шкіри малюка від сонячних опіків - використовувати головний убір, одяг на довгий рукав та в ідеалі штани. Це можуть бути легкі тканини, але мають максимально покривати ат захищати шкіру.

А також важливо використовувати сонцезахисний крем. Всі ці фактори безперечно знижують синтез вітаміну D в шкірі, тому необхідно і далі продовжувати давати дитині профілактично навіть влітку.

Джерела вітаміну D

Організм виробляє вітамін D під впливом прямих сонячних променів на шкіру, коли він перебуває на вулиці. Мікроелемент також міститься в невеликій кількості продуктів харчування: жирна риба - така як лосось, сардини, форель, оселедець або скумбрія

червоне м'ясо

яєчні жовтки

збагачені продукти - такі як деякі жирні пасти та пластівці для сніданку

печінка Скільки вітаміну потрібно приймати

Дітям віком від 1 року та дорослим потрібно 10 мікрограмів (мкг) вітаміну D на день. Це стосується вагітних та жінок, що годують грудьми, а також людей з ризиком дефіциту вітаміну D. Тоді як дітям до 1 року потрібно від 8,5 до 10 мікрограмів на день.