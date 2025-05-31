Витамин D для детей летом - необходимость или миф? Педиатр дала точный ответ

Летнее солнце щедро дарит тепло и свет, но достаточно ли этого, чтобы детский организм получил необходимую дозу витамина D? Несмотря на активные прогулки на свежем воздухе, не стоит спешить отказываться от профилактического приема этого важного витамина.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу педиатра Дианы Протоковило.

Почему летом нужно давать детям витамин D летом

Существует мнение, что детям летом не стоит давать витамин D, ведь при достаточном солнечном свете он синтезируется в коже.

По словам медика, не нужно делать перерыв в профилактическом приеме витамина D детям в летние месяцы. Они должны принимать его в течение целого года, ведь избыток солнечных лучей не означает, что детям безопасно находиться под прямыми солнечными лучами.

Важно помним, что нужно заботиться о защите кожи малыша от солнечных ожогов - использовать головной убор, одежду на длинный рукав и в идеале штаны. Это могут быть легкие ткани, но должны максимально покрывать и защищать кожу.

А также важно использовать солнцезащитный крем. Все эти факторы бесспорно снижают синтез витамина D в коже, поэтому необходимо и дальше продолжать давать ребенку профилактически даже летом.

Источники витамина D

Организм вырабатывает витамин D под воздействием прямых солнечных лучей на кожу, когда он находится на улице. Микроэлемент также содержится в небольшом количестве продуктов питания: жирная рыба - такая как лосось, сардины, форель, сельдь или скумбрия

красное мясо

яичные желтки

обогащенные продукты - такие как некоторые жирные пасты и хлопья для завтрака

печень Сколько витамина нужно принимать

Детям в возрасте от 1 года и взрослым нужно 10 микрограммов (мкг) витамина D в день. Это касается беременных и кормящих женщин, а также людей с риском дефицита витамина D. Тогда как детям до 1 года нужно от 8,5 до 10 микрограммов в день.