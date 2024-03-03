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"Віталька" вперше став батьком. Актор та військовий Гарік Бірча ошелешив радісною новиною

Бірча вже не "холостяк" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Актор Гарік Бірча, який став зіркою завдяки комедійному серіалу "Віталька", нині служить у Збройних Силах України. Як виявилося, чоловік вже став батьком, але дуже довго приховував цю радісну новину від фанів.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Бірча розповів в програмі "Ближче до зірок", яка вже вийшла на YouTube-каналі "ТЕТ".

Так, військовий, який став на захист України на початку повномасштабної війни, зміг "вирватися" на зйомки нового шоу. Він дуже мало розповідає про особисте життя, але на його руці помітили обручку.

Обручка на пальці актора та військового (скріншот)

Мало того, потім Бірча поспілкувався з журналістами й розкрив трохи більше деталей. У "Вітальки" народилася дитина. Він вперше став батьком два роки тому.

Про дитину актор говорить ніжно та з щасливою посмішкою. Втім, хто матір його доньки він так і не розповів. Можливо, військовий зробить це пізніше.

"В мене є маленька донечка, два рочки нещодавно виповнилося. Вона народилася перед повномасштабним вторгненням.", - сказав Бірча.

Як звуть його дитину - теж залишилося загадкою. Втім, це не дивно, адже артист рідко ділиться чимось особистим, особливо після того, як пішов на фронт. Відомо, що Бірча вже став сержантом ЗСУ.

 

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