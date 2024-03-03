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"Виталька" впервые стал отцом. Актер и военный Гарик Бирча ошарашил радостной новостью

Бирча уже не "холостяк" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Актер Гарик Бирча, ставший звездой благодаря комедийному сериалу "Виталька", служит в Вооруженных Силах Украины. Как оказалось, мужчина уже стал отцом, но очень долго скрывал эту радостную новость от фанатов.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Бирча рассказал в программе "Ближче до зірок", которая уже вышла на YouTube-канале "ТЕТ".

Так, военный, вставший на защиту Украины в начале полномасштабной войны, смог "вырваться" на съемки нового шоу. Он очень мало рассказывает о личной жизни, но на его руке заметили обручальное кольцо.

Обручальное кольцо на пальце актера и военного (скриншот)

Более того, затем Бирча пообщался с журналистами и раскрыл чуть больше деталей. У "Витальки" родился ребенок. Он впервые стал отцом два года назад.

О ребенке актер говорит нежно и со счастливой улыбкой. Впрочем, кто мать его дочери он так и не рассказал. Возможно, военный сделает это позже.

"У меня есть маленькая доченька, два годика недавно исполнилось. Она родилась перед полномасштабным вторжением", - сказал Бирча.

Как зовут его ребенка - тоже осталось загадкой. Впрочем, это не удивительно, ведь артист редко делится чем-то личным, особенно после того, как пошел на фронт. Известно, что Бирча уже стал сержантом ВСУ.

 

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