"Виталька" впервые стал отцом. Актер и военный Гарик Бирча ошарашил радостной новостью

Так, военный, вставший на защиту Украины в начале полномасштабной войны, смог "вырваться" на съемки нового шоу. Он очень мало рассказывает о личной жизни, но на его руке заметили обручальное кольцо.

Обручальное кольцо на пальце актера и военного (скриншот)

Более того, затем Бирча пообщался с журналистами и раскрыл чуть больше деталей. У "Витальки" родился ребенок. Он впервые стал отцом два года назад.

О ребенке актер говорит нежно и со счастливой улыбкой. Впрочем, кто мать его дочери он так и не рассказал. Возможно, военный сделает это позже.

"У меня есть маленькая доченька, два годика недавно исполнилось. Она родилась перед полномасштабным вторжением", - сказал Бирча.

Как зовут его ребенка - тоже осталось загадкой. Впрочем, это не удивительно, ведь артист редко делится чем-то личным, особенно после того, как пошел на фронт. Известно, что Бирча уже стал сержантом ВСУ.