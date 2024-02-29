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Данилко розчулив фанів рідкісним фото з дитинства: "Який гарнюня!"

Четвер 29 лютого 2024 14:44
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Данилко розчулив фанів рідкісним фото з дитинства: "Який гарнюня!" Яким Данилко був у дитинстві (фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Андрій Данилко, який вже багато років виступає в образі Вєрки Сердючки, поділився рідкісним фото. Він показав, як виглядав у дитинстві, й "нарвався" на безліч компліментів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Данилка в Instagram.

Як артист виглядав у дитинстві

Так, 29 лютого Данилко розмістив рідкісне фото, на якому він ще був дитиною. Артист не став зазначати, у якому саме віці було зроблено цей кадр. Натомість він попросив, аби його вік на фото вгадали підписники.

У дитинстві Данилко носив коротку зачіску. Можна помітити, що тоді він мав трохи кривий чубчик, нібито він підстриг його самостійно. При цьому хлопчик на фото щиро посміхався у камеру.

Данилко розчулив фанів рідкісним фото з дитинства: &quot;Який гарнюня!&quot;Данилко у дитинстві (фото: instagram.com/v_serduchka)

Як реагує мережа

У коментарях артисту зробили чимало компліментів. Втім, не обійшлося і без жартів. Блогер Андрій Бєдняков помітив чубчик Данилка й написав: "Рік рівної чолки". Окрім цього, інші юзери пишуть:

  • "Яка булочка з корицею! І неважливо який рік, якщо зараз все той самий погляд"
  • "Який гарнюня!"
  • "Гарні б діти б були у Андрія"
  • "Боже, дякую вам за фото. Які приємні емоції, одразу посмішка на обличчі від споглядання. Янголятко"
  • "Чубчик сам стриг наче".

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що Каменських спантеличила мережу несподіваним відео з Потапом.

Окрім цього, нещодавно у мережі з’явилося нове фото Винника.

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