Данилко розчулив фанів рідкісним фото з дитинства: "Який гарнюня!"
Співак Андрій Данилко, який вже багато років виступає в образі Вєрки Сердючки, поділився рідкісним фото. Він показав, як виглядав у дитинстві, й "нарвався" на безліч компліментів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Данилка в Instagram.
Як артист виглядав у дитинстві
Так, 29 лютого Данилко розмістив рідкісне фото, на якому він ще був дитиною. Артист не став зазначати, у якому саме віці було зроблено цей кадр. Натомість він попросив, аби його вік на фото вгадали підписники.
У дитинстві Данилко носив коротку зачіску. Можна помітити, що тоді він мав трохи кривий чубчик, нібито він підстриг його самостійно. При цьому хлопчик на фото щиро посміхався у камеру.
Данилко у дитинстві (фото: instagram.com/v_serduchka)
Як реагує мережа
У коментарях артисту зробили чимало компліментів. Втім, не обійшлося і без жартів. Блогер Андрій Бєдняков помітив чубчик Данилка й написав: "Рік рівної чолки". Окрім цього, інші юзери пишуть:
- "Яка булочка з корицею! І неважливо який рік, якщо зараз все той самий погляд"
- "Який гарнюня!"
- "Гарні б діти б були у Андрія"
- "Боже, дякую вам за фото. Які приємні емоції, одразу посмішка на обличчі від споглядання. Янголятко"
- "Чубчик сам стриг наче".
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що Каменських спантеличила мережу несподіваним відео з Потапом.
Окрім цього, нещодавно у мережі з’явилося нове фото Винника.