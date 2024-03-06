Віталій Козловський одружився та показав фото з коханою

Зазначимо, що 6 березня співаку, який зараз у ЗСУ, виповнилося 39 років. У цей день він вирішив показати усім прихильникам, що одружився.

На світлині він показав обручки його та коханої дівчини.

"Сьогодні мені 39. Минув рік, який перевернув моє життя… Коли опиняєшся за крок від смерті, цінності змінюються полярно - хочеться спішити жити, спішити любити, насолоджуючись кожною миттю, проведеною з найріднішими і найважливіше не відкладати на потім. Скажу всесвіту лише одне: Дякую", - написав Козловський.

Козловський одружився (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Наразі невідомо, хто ж обраниця виконавця та захисника України.

"Просто коли ти говориш багато, доводиться говорити ще більше. На все свій час", - сказав співак.

Зазначимо, що Віталій приєднався до лав ЗСУ рік тому назад.