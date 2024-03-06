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Виталий Козловский женился и показал фото с любимой

Фото: Козловский женился (instagram.com/vkozlovsky_music)
Автор: Людмила Жукова

Певец Виталий Козловский, ныне защищающий Украину на передовой, рассказал о том, что женился.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram певца.

Отметим, что 6 марта певцу, который сейчас находится в ВСУ, исполнилось 39 лет. В этот день он решил показать всем поклонникам, что женился.

На фото он показал обручальные кольца его и любимой девушки.

"Сегодня мне 39. Прошел год, который перевернул мою жизнь… Когда оказываешься в шаге от смерти, ценности меняются полярно - хочется спешить жить, спешить любить, наслаждаясь каждым мгновением, проведенным с самыми родными и самое важное не откладывать на потом. Скажу вселенной только одно: Спасибо", - написал Козловский.

Козловский женился (фото: instagram.com/vkozlovsky_music )

Пока неизвестно, кто же избранница исполнителя и защитника Украины.

"Просто когда ты говоришь много, приходится говорить еще больше. Всем свое время", - сказал певец.

Отметим, что Виталий присоединился к рядам ВСУ годом ранее.

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Виталий Козловский