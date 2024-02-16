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Віталій Козловський розповів про важку особисту втрату: "ти передала мене в надійні руки"

П'ятниця 16 лютого 2024 13:43
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Віталій Козловський розповів про важку особисту втрату: "ти передала мене в надійні руки" Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Автор: Іванна Пашкевич

Співак Віталій Козловський, який нині захищає Україну на передовій, розповів про горе в сім’ї. Не стало його кішки на ім’я Кася, яка прожила з ним 16 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.

Артист розповів про особисту втрату

Зі слів Віталія, Кася, яку він назвав пухнастою "донькою" родини, була для нього терапією від самотності.

"Не стало нашої пухнастої "дочки" Касі. Ти була свідком усіх важливих подій у житті. Наш добрий маленький член сім'ї. 16 твоїх щасливих років життя, а для мене це була безумовна любов та терапія від самотності. Тепер я не один, ти передала мене у надійні руки", - написав Козловський.

Віталій Козловський розповів про важку особисту втрату: &quot;ти передала мене в надійні руки&quot;

Віталій Козловський розповів про важку особисту втрату: &quot;ти передала мене в надійні руки&quot;Віталій Козловський розповів про важку особисту втрату: &quot;ти передала мене в надійні руки&quot;Віталій Козловський розповів про важку особисту втрату: &quot;ти передала мене в надійні руки&quot;Віталій Козловський розповів про важку особисту втрату: &quot;ти передала мене в надійні руки&quot;

Померла кішка Віталія Козловського (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

"Рідне твоєму серцю може зникнути будь-якої миті. Цінуйте мить!" - закликав співак.

Нагадаємо, раніше Віталій розповідав, що кішка з’явилася у нього у Львові на Різдво.

Кася завжди першою зустрічала його з гастролей і не любила гостей, які приходили до оселі виконавця.

Нагадаємо, раніше Джамала розповіла про втрату її собаки.

Також ми розповідали, що загинув титулований український спортсмен.

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