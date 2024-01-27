Раміна Есхакзай неочікувано показалася з Віталієм Козловським (фото)

Відома українська ведуча, блогерка та журналістка Раміна Есхакзай розкрила невідому деталь зі своєї біографіїї. Виявляється, вона була знайома зі співаком Віталієм Козловським ще з юності, задовго до початку їхнього піар-роману.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram інтерв’юерки.

Раміна показала архівне фото

Так, учасниця п’ятого сезону "Холостяка" оприлюднила в stories архівний знімок, який їй надіслала мама.

На фото майбутня зірка знята у підлітковому віці. Разом із подругою вона позувала зі старшим на сім років Віталієм, який ще тоді мав довге волосся.

Раміна Есхакзай і Віталій Козловський (фото: instagram.com/raminalalala)

Кадр був зроблений у середині 2000-х років, коли Козловський лише розпочинав свою музичну кар’єру.

"Мама прислала. Я та Козловський до всіх подій, про які ви знаєте", - підписала світлину Есхакзай.

Нагадаємо, чутки про роман Раміни і Віталія почали ширитися мережею у березні 2016 року.

Раміна Есхакзай і Віталій Козловський (фото: instagram.com/raminalalala)

А вже за декілька місяців виконавець підтвердив здогадки папараці.

Напередодні 8 березня 2017-го року Козловський освідчився Есхакзай, але через місяць вони розійшлися.

У 2022 році артист заявив, що цей роман був піаром.