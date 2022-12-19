Висушити білизну можна в пральній машині: більшість досі не знають про цю функцію

Взимку часто люди використовувати батареї для сушіння одягу. Однак, це лише підвищить рівень вологості у будинку і може з'явитись цвіль.

Як сушити білизну в пральній машині

Махровий рушник

Якщо вам потрібно, щоб ваш одяг висох набагато швидше, після прання просто покладіть його назад у пральну машину. Однак, цього разу вам доведеться додати великий махровий сухий рушник.

Поклавши рушник у машину, все, що вам потрібно зробити, це запустити цикл віджиму, бажано на найвищій швидкості. Коли ви виймете одяг із барабана, ви помітите, що рушник увібрав багато води та вологи.

Для повного висихання вам знадобиться всього кілька хвилин.

Додатковий цикл віджиму

Можна вибрати додатковий цикл віджиму і це значно скоротить час сушіння після розвішування одягу. Більшість пральних машин оснащені цією функцією. Для цього потрібно дочекатися закінчення повного циклу прання і повторити цикл віджимання. В результаті одяг буде майже сухим.

Використайте осушувач повітря

Такий прилад ідеально підійде для видалення вологи з одягу та пришвидшення його висихання. В ідеалі його слід розташувати близько до одягу, щоб він легко відводив вологу. Це значно заощадить час.

Виверніть одяг на виворіт

Щоб білизна швидше висохла, її потрібно розвісити у відповідному місці. Через кілька годин не забудьте вивернути одяг навиворіт, щоб пришвидшити висихання. Крім того, дуже важливо дотримуватися простору між одягом, щоб повітря рівномірно циркулювало.