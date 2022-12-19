Высушить белье можно в стиральной машине: большинство до сих пор не знают об этой функции

Зимой часто люди используют батареи для сушки одежды. Однако это лишь повысит уровень влажности в доме и может появиться плесень.

Как сушить белье в стиральной машине

Махровое полотенце

Если вам нужно, чтобы ваша одежда высохла намного быстрее, после стирки просто положите ее обратно в стиральную машину. Однако, на этот раз вам придется добавить большое махровое сухое полотенце.

Уложив полотенце в машину, все, что вам нужно сделать, это запустить цикл отжима, желательно на высочайшей скорости. Когда вы извлечете одежду из барабана, вы заметите, что полотенце вобрало много воды и влаги.

Для полного высыхания вам понадобится всего несколько минут.

Дополнительный цикл отжима

Можно выбрать дополнительный цикл отжима, что значительно сократит время сушки после развешивания одежды. Большинство стиральных машин оснащено этой функцией. Для этого нужно дождаться окончания полного цикла стирки и повторить цикл отжима. В результате одежда будет почти сухой.

Используйте осушитель воздуха

Такой прибор идеально подойдет для удаления влаги из одежды и ускорения ее высыхания. В идеале его следует расположить близко к одежде, чтобы он легко отводил влагу. Это значительно сэкономит время.

Выверните одежду на изнанку

Чтобы белье быстрее высохло, его нужно развесить в соответствующем месте. Через несколько часов не забудьте вывернуть одежду наизнанку, чтобы ускорить высыхание. Кроме того, очень важно соблюдать пространство между одеждой, чтобы воздух равномерно циркулировал.