Виступала з росіянами. Львівська опера позбавила знамениту вокалістку головної ролі

Деталі скандалу

Так, з’ясувалося, що Валентина під час перебування в Італії на дворічному курсі для оперних виконавців в Acсademia Teatro alla Scala виступала на одній сцені з росіянами.

Крім того, навесні 2023 року вона зіграла у виставі "Лючія ді Ламмемур", в якій брав участь російський співак Борис Пінхасович. Артист є актором Михайловського театру в Санкт-Петербурзі.

“Львівська національна опера, на жаль, не володіла повною інформацією щодо творчої біографії Валентини Плужнікової під час перемовин щодо її участі в опері “Кармен” Ж. Бізе. Щойно нам стало відомо про її участь у спектаклях разом з російськими артистами під час навчання в академії Ла Скала", - йдеться у повідомленні.

Львівська опера позбавила знамениту вокалістку головної ролі (фото: facebook.com/lvivoperaofficial)

Тож команда Львівської національної опери прийняла рішення про скасування участі Валентини Плужнікової в опері "Кармен" 17 лютого”.

У пресслужбі театру також закликали українських артистів не брати участь у спільних проєктах з російськими, адже це працює проти України.

Наразі вокалістка не прокоментувала цю публікацію.

Додамо, що Валентина Плужнікова є лауреаткою міжнародних вокальних конкурсів та учасницею європейських оперних фестивалів.

Вона здобула ступінь магістра у Національній музичній академії України імені Петра Чайковського у Києві, після чого навчалась у США за програмою Lindemann Young Artist Development.

Зараз виступає на провідних оперних сценах світу.