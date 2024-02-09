Як живе сьогодні зірка естради 90-х і дружина генерала Надія Шестак

Як сьогодні живе Надія Крутова-Шестак - зірка естради 90-х і дружина генерала - знають не всі. Проте насправді артистка плідно працює та підтримує українських військових.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "Переяслав.City", Wikipedia.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про життєвий шлях Надії Шестак і її нинішню діяльність.

Дитинство та юність

Надія Петрівна Шестак народилась 21 квітня 1962 року в місті Копейськ Челябінської області РФ у сім'ї українців, яких на початку 30-х років виселили з Чернігівщини на Урал.

Її мати - Ольга Федорівна, батько - Петро Борисович Шестак.

Дівчина росла на Південному Уралі, а в 1983 році закінчила Київський інститут культури - диригентсько-хорове відділення.

Спершу Шестак виступала у складі відомого ансамблю "Мрія" разом із Миколою Гнатюком. Після того, як колектив розпався, співачка працювала в гурті "Вересень" Миколи Мозгового.

Саме тоді до виконавиці прийшли перші успіхи.

Вона здобула друге місце на конкурсі артистів естради України в 1986 році, приз глядачів на відбірковому турі телеконкурсу "Юрмала-87", а також третє місце на всесоюзному конкурсі виконавців "Ялта-88".

Популярність Шестак стрімко зростала (фото: facebook.com/Nshestak21)

Здобутки, визнання та переїзд у Москву

У 1991 році Шестак припиняє виступи на естраді й навчається у Московському музично-педагогічному інституті імені Гнесіних у класі Олександра Градського.

Після цього працює на телебаченні ведучою програм "Зичимо щастя" і "Монітор".

У 1993 році співачка повертається на сцену й стає лауреатом Міжнародного конкурсу професійних вокалістів у Вільнюсі. В цьому ж році отримує звання Заслуженої артистки України.

На початку 1996 року Шестак починає запис головної ролі мюзиклу Арнольда Святогорова "Роксолана", після чого компанія НАК розтиражовує її першу касету.

У 1998 році Шестак отримує звання Народної артистки України.

У 1999 естрадну співачку нагороджують "Орденом княгині Ольги".

Згодом виконавиця переїжджає у Москву (за сімейними обставинами) і вкотре полишає українську естраду.

У цей час вона веде програму "Поющая Украина" - спільний проект "Національного радіо України" та "Радіо Росії" - в межах якої розповідає про українських виконавців.

Попри велику кількість пропозицій будувати кар'єру в РФ, артистка такий варіант не розглядає та планує подальше своє життя лише в Україні.

Серце артистки завжди належало Україні (фото: facebook.com/Nshestak21)

Повернення в Україну і подальший шлях

Повернення артистки в Україну відзначилося зміною сценічного імені на Надія Крутова-Шестак.

Це пов'язано з тим, що її чоловіком став український юрист і військовий, генерал-лейтенант Василь Васильович Крутов, який до середини 2014 року був першим заступником голови Служби безпеки України та керівником Антитерористичного центру при СБУ.

Крім того, саме він був першим командиром української "Альфи".

На початку 2000-х років Крутова призначили офіційним представником СБУ в РФ й уповноваженим представником України в Антитерористичному центрі СНД. Саме тому впродовж кількох років родина мешкала у Москві.

Після повернення співачки в Україну, лейбл "Атлантик" випускає один за одним три компакт-диски співачки: "Віри, Любові…", "Жіноча доля", "Нареченная Надеждой".

Після цього Крутова-Шестак продовжує життя й роботу в Києві, веде активну доброчинну діяльність, очолює художню раду Всеукраїнського фестивалю мистецтв "Майбутнє України - діти!".

З коханим чоловіком (фото: facebook.com/Nshestak21)

Діяльність на тлі повномасштабного вторгнення РФ

До початку великої війни з країною-агресором (з 2019 року) естрадна співачка навчалася в американській Академії гіпнозу та холістичної терапії.

Після повномасштабного вторгнення РФ вона повернулася до концертної діяльності попри тривалу перерву. Перший її виступ відбувся у липні 2022 року

Згодом в інтерв'ю "Переяслав.City" Крутова-Шестак зізналася, що готова приїжджати в різні міста й допомагати людям не лише співом, але й надавати психологічну підтримку.

"Передавати свої знання, радити молоді, жінкам, матерям, як допомогти собі в цей час і як підтримати чоловіка військового. Ми всі сьогодні не маємо права нехтувати досвідом і знаннями, які в нас є. Нам потрібно спілкуватися і підтримувати одне одного", - наголосила жінка.

61-річна співачка пояснила, що нині відчуває себе сповненою енергії.

"Це означає, що мені є чим поділитися з людьми. Не можу виходити на сцену, коли я пуста", - додала вона.

У перервах між номерами жінка говорить про життя, свій шлях під час повномасштабної війни, підтримує та заряджає глядачів на віру в перемогу.

Артистка розповіла також, що бере участь у концертах для військових (намагається "лікувати" піснею), виступає з благодійними концертами, регулярно донатить на потреби армії та навіть виготовляла окопні свічки.

Вона зазначила, що в її оточенні немає жодного чоловіка, який би не став на захист країни.

Двоє її синів долучилися до оборони України у перші дні повномасштабного вторгнення, а 73-річний чоловік Василь Крутов займається створенням реабілітаційних центрів для військових.