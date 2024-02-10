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Выступала с россиянами. Львовская опера лишила знаменитую вокалистку главной роли

Валентина Плужникова (фото: facebook.com/valentina.pluzhnikova)
Автор: Иванна Пашкевич

17 февраля во Львове состоится показ оперы "Кармен", где главную роль должна была играть приглашенная вокалистка, лауреат международных конкурсов Валентина Плужникова. Однако на днях пресс-служба Львовской национальной оперы сообщила о прекращении сотрудничества с певицей, поскольку та участвовала в спектаклях с российскими артистами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу театра.

Детали скандала

Так, выяснилось, что Валентина во время пребывания в Италии на двухлетнем курсе для оперных исполнителей в Acсademia Teatro alla Scala выступала на одной сцене с россиянами.

Кроме того, весной 2023 года она сыграла в спектакле "Лючия ди Ламмемур", в котором участвовал российский певец Борис Пинхасович. Артист является актером Михайловского театра в Санкт-Петербурге.

"Львовская национальная опера, к сожалению, не владела полной информацией о творческой биографии Валентины Плужниковой во время переговоров относительно ее участия в опере "Кармен" Ж. Бизе. Только что нам стало известно о ее участии в спектаклях вместе с российскими артистами во время обучения в академии Ла Скала", - говорится в сообщении.

Львовская опера лишила знаменитую вокалистку главной роли (фото: facebook.com/lvivoperaofficial)

Поэтому команда Львовской национальной оперы приняла решение об отмене участия Валентины Плужниковой в опере "Кармен" 17 февраля".

В пресс-службе театра также призвали украинских артистов не участвовать в совместных проектах с российскими, ведь это работает против Украины.

Пока вокалистка не прокомментировала эту публикацию.

Добавим, что Валентина Плужникова является лауреатом международных вокальных конкурсов и участницей европейских оперных фестивалей.

Она получила степень магистра в Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского в Киеве, после чего училась в США по программе Lindemann Young Artist Development.

Сейчас выступает на ведущих оперных сценах мира.

Недавно украинская актриса призналась, стыдно ли ей за съемки в клипе путиниста Шнурова.

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