Выступала с россиянами. Львовская опера лишила знаменитую вокалистку главной роли

Детали скандала

Так, выяснилось, что Валентина во время пребывания в Италии на двухлетнем курсе для оперных исполнителей в Acсademia Teatro alla Scala выступала на одной сцене с россиянами.

Кроме того, весной 2023 года она сыграла в спектакле "Лючия ди Ламмемур", в котором участвовал российский певец Борис Пинхасович. Артист является актером Михайловского театра в Санкт-Петербурге.

"Львовская национальная опера, к сожалению, не владела полной информацией о творческой биографии Валентины Плужниковой во время переговоров относительно ее участия в опере "Кармен" Ж. Бизе. Только что нам стало известно о ее участии в спектаклях вместе с российскими артистами во время обучения в академии Ла Скала", - говорится в сообщении.

Львовская опера лишила знаменитую вокалистку главной роли (фото: facebook.com/lvivoperaofficial)

Поэтому команда Львовской национальной оперы приняла решение об отмене участия Валентины Плужниковой в опере "Кармен" 17 февраля".

В пресс-службе театра также призвали украинских артистов не участвовать в совместных проектах с российскими, ведь это работает против Украины.

Пока вокалистка не прокомментировала эту публикацию.

Добавим, что Валентина Плужникова является лауреатом международных вокальных конкурсов и участницей европейских оперных фестивалей.

Она получила степень магистра в Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского в Киеве, после чего училась в США по программе Lindemann Young Artist Development.

Сейчас выступает на ведущих оперных сценах мира.