Українська актриса зізналася, чи соромно їй за зйомки у кліпі путініста Шнурова: "Поважаю свої рішення"

Українська телеведуча та актриса Даша Трегубова, яка у 2020 року знялася у кліпі російського гурту "Ленінград" на пісню "Миг", відповіла, чи соромно їй за свій вчинок нині, на тлі повномасштабної війни.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це артистка розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк, яке вже вийшло на YouTube-каналі журналістки.

Що Трегубова думає про Шнурова

За словами ведучої, раніше вона любила творчість артиста, який нині став путіністом.

"Я його почала слухати на початку нульових, коли працювала у тому ж рекламному агентстві, це було смішно. Він був панком, він був людиною проти системи і загалом я так про нього і думала, - розповіла актриса.

Трегубова прокоментувала зйомки у кліпі росіянина (скріншот)

"Падати на коліна не буду"

Але нині ведуча не вважає, що має "битися головою" та публічно вибачатися через зйомки у кліпі російського гурту.

"Мені дуже шкода що це зачепило таку кількість людей. І це єдине, про що я шкодую, що це багатьох образило. Мені шкода, що це образило навіть моїх прихильників, які до цього там слухали вірші, а потім перестали. Але падати на коліна та битися головою я не буду", - заявила Трегубова.

"Я себе поважаю і поважаю свої рішення, які були зроблені. Можу сказати, що треба завжди зважати на контекст. Знятися в кліпі "Ленінграда" після повномасштабного вторгнення - це для мене неможливо і неприйнятно", - додала вона.

Українська актриса в кліпі Шнурова (скріншот)

Але, за словами актриси, у 2020 році "ситуація була дещо інша, в нас було безліч концертів російських музикантів, на них ходили безліч українців". Також вона додала, що тоді "знімалося кіно на дві країни" і це нібито не було протизаконним.

"В нас Росія лишалася головним економічним партнером України. І в той момент мені правда дуже подобався гурт "Ленінград" і дійсно я вважала, що їхні кліпи - це шедеври. В Україні таких кліпів на той момент не було", - заявила ведуча й зазначила, що у неї була "крута роль".