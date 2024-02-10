Виступала з росіянами. Львівська опера позбавила знамениту вокалістку головної ролі

17 лютого у Львові відбудеться показ опери "Кармен", де головну роль мала грати запрошена вокалістка, лауреатка міжнародних конкурсів Валентина Плужнікова. Однак днями пресслужба Львівської національної опери повідомила про припинення співпраці зі співачкою, оскільки та брала участь у спектаклях з російськими артистами.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку театру.

Деталі скандалу

Так, з’ясувалося, що Валентина під час перебування в Італії на дворічному курсі для оперних виконавців в Acсademia Teatro alla Scala виступала на одній сцені з росіянами.

Крім того, навесні 2023 року вона зіграла у виставі "Лючія ді Ламмемур", в якій брав участь російський співак Борис Пінхасович. Артист є актором Михайловського театру в Санкт-Петербурзі.

“Львівська національна опера, на жаль, не володіла повною інформацією щодо творчої біографії Валентини Плужнікової під час перемовин щодо її участі в опері “Кармен” Ж. Бізе. Щойно нам стало відомо про її участь у спектаклях разом з російськими артистами під час навчання в академії Ла Скала", - йдеться у повідомленні.

Львівська опера позбавила знамениту вокалістку головної ролі (фото: facebook.com/lvivoperaofficial)

Тож команда Львівської національної опери прийняла рішення про скасування участі Валентини Плужнікової в опері "Кармен" 17 лютого”.

У пресслужбі театру також закликали українських артистів не брати участь у спільних проєктах з російськими, адже це працює проти України.

Наразі вокалістка не прокоментувала цю публікацію.

Додамо, що Валентина Плужнікова є лауреаткою міжнародних вокальних конкурсів та учасницею європейських оперних фестивалів.

Вона здобула ступінь магістра у Національній музичній академії України імені Петра Чайковського у Києві, після чого навчалась у США за програмою Lindemann Young Artist Development.

Зараз виступає на провідних оперних сценах світу.