Выступала с россиянами. Львовская опера лишила знаменитую вокалистку главной роли
17 февраля во Львове состоится показ оперы "Кармен", где главную роль должна была играть приглашенная вокалистка, лауреат международных конкурсов Валентина Плужникова. Однако на днях пресс-служба Львовской национальной оперы сообщила о прекращении сотрудничества с певицей, поскольку та участвовала в спектаклях с российскими артистами.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу театра.
Детали скандала
Так, выяснилось, что Валентина во время пребывания в Италии на двухлетнем курсе для оперных исполнителей в Acсademia Teatro alla Scala выступала на одной сцене с россиянами.
Кроме того, весной 2023 года она сыграла в спектакле "Лючия ди Ламмемур", в котором участвовал российский певец Борис Пинхасович. Артист является актером Михайловского театра в Санкт-Петербурге.
"Львовская национальная опера, к сожалению, не владела полной информацией о творческой биографии Валентины Плужниковой во время переговоров относительно ее участия в опере "Кармен" Ж. Бизе. Только что нам стало известно о ее участии в спектаклях вместе с российскими артистами во время обучения в академии Ла Скала", - говорится в сообщении.
Львовская опера лишила знаменитую вокалистку главной роли (фото: facebook.com/lvivoperaofficial)
Поэтому команда Львовской национальной оперы приняла решение об отмене участия Валентины Плужниковой в опере "Кармен" 17 февраля".
В пресс-службе театра также призвали украинских артистов не участвовать в совместных проектах с российскими, ведь это работает против Украины.
Пока вокалистка не прокомментировала эту публикацию.
Добавим, что Валентина Плужникова является лауреатом международных вокальных конкурсов и участницей европейских оперных фестивалей.
Она получила степень магистра в Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского в Киеве, после чего училась в США по программе Lindemann Young Artist Development.
Сейчас выступает на ведущих оперных сценах мира.
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