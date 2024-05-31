Вистачить на все літо: стиліст показала 11 модних речей, які повинна мати кожна

Модні речі

Стиліст показала всього 11 речей з аксесуарами, а образів вистачить все літо носити.

Зокрема, представлено одне біле класичне плаття, яке легко комбінувати з іншими речами.

Також стиліст радить мати базові сині джинси та класичний чорний піджак. Такі речі легко комбінувати і підійдуть на будь-яку подію.

Не зайвим буде мати біли кросівки та чорні в'єтнамки. Таке взуття дуже зручне і його легко комбінувати.

Модні речі на літо 2024 (фото: instagram.com/nata_moskalenko)