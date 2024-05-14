Стиліст показала трендовий колір одягу, який можна легко поєднувати: модні фото

Найкращий спосіб урізноманітнити свій гардероб - це грати з кольором. В теплу пору року популярні світлі відтінки. Цієї весни-літа серед трендових кольорів буде також винний колір. Тому варто знати, як його вдало поєднати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку стиліста Наталії Москаленко.

Модні образи

Якщо виникає питання, який колір варто додати в гардероб цього і наступного сезону, то це, однозначно, винний.

За словами стиліста, це універсальний колір, який можна легко поєднати з іншими речами.

Зокрема, він ідеально поєднується і з холодними і теплими кольорами. А також він найчастіше зустрічався в нових колекціях осінньо-зимового сезону.

Винний колір у 2024 році буде одним з найгарячіших трендів. Все тому, що він володіє досить глибоким віденським відтінком, який додасть вашому гардеробу стильності та елегантності.

Такий колір можна з легкістю поєднувати в узорах або аксесуарах, які доповнять образ. Головне - збалансувати відтінки і кількість кожного кольору, щоб створити вдалий модний образ

Модні образи з трендовим винним кольором (фото: instagram.com/nata_moskalenko)