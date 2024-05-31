Хватит на все лето: стилист показала 11 модных вещей, которые должна иметь каждая

Модные вещи

Стилист показала всего 11 вещей с аксессуарами, а образов хватит все лето носить.

В частности, представлено одно белое классическое платье, легко комбинированное с другими вещами.

Также стилист советует иметь базовые синие джинсы и классический черный пиджак. Такие вещи легко комбинироваться и подойдут на любое событие.

Нелишне будет иметь белые кроссовки и черные вьетнамки. Такая обувь очень удобна и ее легко комбинировать.

Модные вещи на лето 2024 (фото: instagram.com/nata_moskalenko)