Стилістка розповіла, що таке кроше і чому цей одяг такий популярний

Кроше стало дуже популярним одягом ще минулого літа, а у 2024 році лише набирає оберти, але ще не всі розуміють, що це таке та як його носити. Адже кроше - це більш пляжний одяг.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал "Кишеньковий стиліст".

Стилістка сказала, що таке кроше

Літо 2024 обіцяє бути яскравим та вишуканим з максимальним проявом жіночності та затишку.

Тому одним з головних трендів цього сезону можна вважати кроше, який своєю чергою повернувся на модні подіуми та вуличні образи, підкорюючи модниць своєю ніжністю та витонченістю.

Давайте, все ж таки розберемо що таке кроше? Кроше - це техніка в’язання гачком, яка дозволяє створювати різноманітні візерунки та текстури. Вона може бути як щільною, так і ажурною, залежно від вибору ниток та техніки в’язання.

Вироби з кроше виглядають надзвичайно повітряно, ніжно та елегантно, додаючи образу легкості та романтики.

Чому кроше стало дуже популярним одягом (фото: Pinterest)

Чому ж все-таки кроше актуальне у 2024 році

По-перше, індустрія моди не стоїть на місці та постійно підсвічує соціальні проблеми нашого всесвіту.

У 2024 році спостерігається сильний інтерес до натуральних матеріалів, тканин та екологічно чистого виробництва, що дозволяє нам проявити свою свідомість та екологічне ставлення до нашої планети.

По-друге, усі ми знаємо що натуральні матеріали набагато комфортніше та зручніше носити. Натуральні тканини можуть стати прекрасним компліментом та проявом турботи, особливо у теплий період часу та літню спеку.

Кроше, створене з натуральних ниток, таких як бавовна чи льон.Ці тканини мають достатньо високий термін служби, тому можна сміливо сказати що кроше - чудово вписався в ідеологію сучасних трендів і несе набагато більший сенс у маси, ніж нам може здаватись, на перший погляд.

Говорячи про матеріал, який зроблений своїми руками, неможливо не згадати про серветки, скатертини та усі можливі вироби ручної роботи, які наповнені любовʼю, теплом та неймовірним кропітким трудом творця.

Чому кроше стало дуже популярним одягом (фото: Pinterest)