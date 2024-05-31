Вистачить на все літо: стиліст показала 11 модних речей, які повинна мати кожна
З початком літа час задуматися про оновлення свого гардероба. Стиліст зробила підбірку із 12 літніх речей, які повинна мати кожна жінка, щоб створити стильний та приголомшливий образ.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку стиліста Наталії Москаленко.
Модні речі
Стиліст показала всього 11 речей з аксесуарами, а образів вистачить все літо носити.
Зокрема, представлено одне біле класичне плаття, яке легко комбінувати з іншими речами.
Також стиліст радить мати базові сині джинси та класичний чорний піджак. Такі речі легко комбінувати і підійдуть на будь-яку подію.
Не зайвим буде мати біли кросівки та чорні в'єтнамки. Таке взуття дуже зручне і його легко комбінувати.
Модні речі на літо 2024 (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Раніше ми повідомляли, що таке кроше і чому цей одяг такий популярний.
Також ми показували трендовий колір одягу, який можна легко поєднувати.