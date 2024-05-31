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Вистачить на все літо: стиліст показала 11 модних речей, які повинна мати кожна

П'ятниця 31 травня 2024 13:01
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Вистачить на все літо: стиліст показала 11 модних речей, які повинна мати кожна Які 11 речей потрібно мати у гардеробі влітку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталя Москаленко

З початком літа час задуматися про оновлення свого гардероба. Стиліст зробила підбірку із 12 літніх речей, які повинна мати кожна жінка, щоб створити стильний та приголомшливий образ.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку стиліста Наталії Москаленко.

Модні речі

Стиліст показала всього 11 речей з аксесуарами, а образів вистачить все літо носити.

Зокрема, представлено одне біле класичне плаття, яке легко комбінувати з іншими речами.

Також стиліст радить мати базові сині джинси та класичний чорний піджак. Такі речі легко комбінувати і підійдуть на будь-яку подію.

Не зайвим буде мати біли кросівки та чорні в'єтнамки. Таке взуття дуже зручне і його легко комбінувати.

Вистачить на все літо: стиліст показала 11 модних речей, які повинна мати кожнаВистачить на все літо: стиліст показала 11 модних речей, які повинна мати кожнаВистачить на все літо: стиліст показала 11 модних речей, які повинна мати кожнаВистачить на все літо: стиліст показала 11 модних речей, які повинна мати кожнаВистачить на все літо: стиліст показала 11 модних речей, які повинна мати кожнаВистачить на все літо: стиліст показала 11 модних речей, які повинна мати кожнаВистачить на все літо: стиліст показала 11 модних речей, які повинна мати кожна

Модні речі на літо 2024 (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

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