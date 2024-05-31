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Хватит на все лето: стилист показала 11 модных вещей, которые должна иметь каждая

Пятница 31 мая 2024 13:01
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Хватит на все лето: стилист показала 11 модных вещей, которые должна иметь каждая Какие 11 вещей нужно иметь в гардеробе летом (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталья Москаленко

С началом лета пора задуматься об обновлении своего гардероба. Стилист сделала подборку из 12-ти летних вещей, которые должна иметь каждая женщина, чтобы создать стильный и потрясающий образ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу стилиста Наталии Москаленко.

Модные вещи

Стилист показала всего 11 вещей с аксессуарами, а образов хватит все лето носить.

В частности, представлено одно белое классическое платье, легко комбинированное с другими вещами.

Также стилист советует иметь базовые синие джинсы и классический черный пиджак. Такие вещи легко комбинироваться и подойдут на любое событие.

Нелишне будет иметь белые кроссовки и черные вьетнамки. Такая обувь очень удобна и ее легко комбинировать.

Хватит на все лето: стилист показала 11 модных вещей, которые должна иметь каждаяХватит на все лето: стилист показала 11 модных вещей, которые должна иметь каждаяХватит на все лето: стилист показала 11 модных вещей, которые должна иметь каждаяХватит на все лето: стилист показала 11 модных вещей, которые должна иметь каждаяХватит на все лето: стилист показала 11 модных вещей, которые должна иметь каждаяХватит на все лето: стилист показала 11 модных вещей, которые должна иметь каждаяХватит на все лето: стилист показала 11 модных вещей, которые должна иметь каждая

Модные вещи на лето 2024 (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

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