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Зірка "Ліги сміху" розсекретила, скільки заробляє під час війни: "не вмію відкладати гроші"

Субота 24 лютого 2024 11:30
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Зірка "Ліги сміху" розсекретила, скільки заробляє під час війни: "не вмію відкладати гроші" Настя Ткаченко (фото: instagram.com/yatkachihaya)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка "Ліги Сміху" Настя Ткаченко чесно відповіла, скільки заробляє і на що витрачає під час війни.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю актриси для YouTube-каналу "Слава+".

Скільки Настя Ткаченко заробляє під час війни

За словами знаменитості, вона заробляє близько двох тисяч доларів щомісяця.

"У середньому 1,5−2 тисячі доларів. Це знімання і реклами. Але сюди не входить те, що я отримую по бартеру. Він покриває багато моїх запитів", - зізналася акторка.

Зірка &quot;Ліги сміху&quot; розсекретила, скільки заробляє під час війни: &quot;не вмію відкладати гроші&quot;

Настя Ткаченко (фото: instagram.com/yatkachihaya)

Також Ткаченко говорить, що відкладати й економити кошти - це не про неї.

"Я не вмію відкладати гроші. Я витрачаю гроші на все. Я б хотіла навчитися фінансової грамотності, щоб відкладати гроші. Я постійно шкодувала на себе грошей", - сказала знаменитість.

"Це, можливо, комплекс бідності. І я перестала. Якщо я хочу купити собі це - купую, бо раптом я завтра помру? Не хочу собі ні в чому відмовляти", - додала вона.

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