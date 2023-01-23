Високий тиск може бути безсимптомним: як розпізнати артеріальну гіпертензію

Підвищення тиску можна побачити на тонометрі, при цьому не відчуваючи особливих змін в організмі. Але стан, коли постійний АТ 140/90 і вище - небезпечний, адже з ним росте ризик інсульту, інфаркту міокарда, ішемічної хвороби серці, аневризми аорти тощо.
Які "дзвіночки" можуть сигналізувати, що з тиском не все добре, в Instagram розповіла кардіолог Наталія Іванюк.
Насправді в більшості випадків АГ (постійний тиск 140/90 і вище) проходить безсимптомно. Саме тому кардіолог радить кожному вимірювати тиск принаймні 1 раз на 3 місяці.
Але свої "сигнали" у гіпертензії є:
За словами лікарки, артеріальна гіпертензія - хронічне захворювання, яке наразі повістю вилікувати не можна.
"Тому турбуйтеся про себе: побільше рухайтеся, уникайте шкідливих звичок, зменшіть споживання солі та додайте в раціон продукти з калієм, магнієм", - зазначила медик.
Раніше ми писали, чому "робочого тиску" не існує. І які показники вважаються нормальними для різного віку і стану.
Крім того читайте, який тонометр кращий - автоматичний чи механічний.