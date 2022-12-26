"Робочого тиску" не існує! Таблиця нормальних показників для дорослих

Часто-густо в просторіччі використовується поняття "робочий тиск". Маються на увазі показники, з якими людина може жити роками і стверджувати, що їй так нормально, навіть якщо цифри вищі чи нижчі за норму. Але говорити так не можна.

Про це в Instagram розповіла лікар-кардіолог Юлія Смерека.

Чому "робочого тиск" не існує

За словами лікарки, те, що ви маєте високі показники тиску і їх не відчуваєте не означає, що це нормально для вас. Це може значити лише те, що ви вже деякий час хворієте на гіпертонічну хворобу і потребуєте лікування!

"Недотримання оптимального тиску призводить до підвищення ризику інсульту, інфаркту, захворювань нирок, порушення пам'яті, уваги, зниження інтелекту, хронічної втоми та багатьох інших захворювань", – говорить медик.

Який тиск вважається нормальним?

Фахівець поділилася таблицею, розробленою згідно рекомендацій Європейського товариства кардіологів з лікування артеріальної гіпертензії.

Нормальний артеріальний тиск для дорослих віком від 18 до понад 80 років: