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Автомат чи механіка: кардіолог назвала кращий тонометр для вимірювання тиску

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П'ятниця 13 січня 2023 16:03
Автомат чи механіка: кардіолог назвала кращий тонометр для вимірювання тиску Який тонометр кращий (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Тонометри для вимірювання тиску бувають трьох видів: механічний, автоматичний чи напівавтоматичний. Кожен має свою специфіку і особливості, але який з них краще?

Про це в Instagram розповіла кардіолог Наталя Федів

Автомат чи механіка, що обрати?

Кардіолог, для домашніх вимірювань, рекомендує пацієнтам автоматичний або ж напівавтоматичний тонометр. Лікарка запевняє, що гаджетам такого типу цілком можна довіряти. До того ж вони простіші у використанні.

Адже некоректні показники може давати, як механіка, так і автомат, коли ви міряєте тиск неправильно.

Коли тонометр може "брехати"?

Некоректні показники можуть виникати при:

  • накладанні манжети по одязі,
  • треморі (тремтінні) кінцівки,
  • вживанні міцної кави, чаю,
  • курінні напередодні,
  • розмові,
  • наповненому сечовому міхурі,
  • недостатньому відпочинку перед вимірюванням.

Важливі моменти

При виборі моделі треба проконтролювати відповідність розміру манжети до об’єму вашого плеча.

А от моделі "на зап’ястя" рекомендується використовувати у якості варіанту для подорожей.

В чому суттєва різниця між тонометрами

У механічних тонометрах використовується манжета для передпліччя, повітря нагнітається вручну за допомогою груші і клапана, а результат виводиться на манометр. При цьому слухати пульс вам треба буде на слух за допомогою фонендоскопу.

В автоматичних тонометрах процес вимірювання тиску виключає будь-які рухи людини, крім вибору необхідних функцій, оскільки повітря нагнітається за допомогою електричного компресора, а результат виводиться на електронний циферблат.

Напівавтоматичні тонометри - це щось середнє між механічними та автоматичними, де використовується ручна груша для накачування повітря, а результат обробляється та виводиться на дисплей.

Головні помилки при вимірюванні тиску:

  • Манжета завелика або неправильно зафіксована (занадто вільно чи поверх одягу)
  • Не було витримано 5 хвилин спокою перед вимірюванням
  • Розмова під час вимірювання
  • Вживання кави, міцного чаю, алкоголю, паління перед процедурою
  • Неправильна поза. Так, нога за ногу теж впливає на точність показників
  • Не витримана перерва 2-3 хвилини між замірами. Пауза необхідна, щоб судини відновились
  • Повний сечовий міхур може дещо підвищити показники

Якщо у вас є сумніви щодо справності тонометра, гаджет можна перевірити на прийомі у кардіолога.

Раніше ми писали, які популярні ліки можуть призвести до підвищення тиску.

Читайте також, чому "робочого тиску" не існує, і який тиск можна вважати нормальним.

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