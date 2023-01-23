Высокое давление может быть бессимптомным: как распознать артериальную гипертензию

Какие симптомы артериальной гипертензии (АГ)

В действительности в большинстве случаев АГ (постоянное давление 140/90 и выше) проходит бессимптомно. Поэтому кардиолог советует каждому измерять давление по крайней мере 1 раз в 3 месяца.

Но свои "сигналы" у гипертензии есть:

головные боли, особенно в зоне затылка (далеко не у всех);

удушье, общая слабость, вплоть до потери сознания;

звон в ушах;

ухудшение зрения;

повышенное сердцебиение;

боль в груди;

кровотечение из носа.

Частые причины повышенного давления:

стресс;

нездоровый образ жизни;

избыточный вес;

наследственность;

много соли в рационе;

отсутствие физической активности

Что делать с артериальной гипертензией

По словам врача, артериальная гипертензия - хроническое заболевание, которое повестью вылечить нельзя.

"Поэтому беспокойтесь о себе: побольше двигайтесь, избегайте вредных привычек, снизьте потребление соли и добавьте в рацион продукты с калием, магнием", - отметила медик.