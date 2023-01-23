Высокое давление может быть бессимптомным: как распознать артериальную гипертензию

Повышение давления можно увидеть на тонометре, при этом не ощущая особых изменений в организме. Но состояние, когда постоянное АД 140/90 и выше - опасно, ведь с ним растет риск инсульта, инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца, аневризмы аорты и т. д.
Какие "звоночки" могут сигнализировать, что с давлением не все хорошо, в Instagram рассказала кардиолог Наталья Иванюк.
В действительности в большинстве случаев АГ (постоянное давление 140/90 и выше) проходит бессимптомно. Поэтому кардиолог советует каждому измерять давление по крайней мере 1 раз в 3 месяца.
Но свои "сигналы" у гипертензии есть:
По словам врача, артериальная гипертензия - хроническое заболевание, которое повестью вылечить нельзя.
"Поэтому беспокойтесь о себе: побольше двигайтесь, избегайте вредных привычек, снизьте потребление соли и добавьте в рацион продукты с калием, магнием", - отметила медик.
Раньше мы писали, почему "рабочего давления" не существует. И какие показатели считаются нормальными для всех возрастов и состояний.
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