Висока мода диктує тренди. Андре Тан розповів, що будуть носити восени

Haute Couture перекладається з французської мови дослівно як висока мода, "від кутюр". Таким чином, висока мода - це швейне мистецтво найвищої якості. Саме "от кутюр" диктує міжнародні модні тенденції.

Що саме буде модним цієї осені в цьому направленні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис українського дизайнера Андре Тана в Instagram.

Що будемо носити наступної осені

Стиль 20-их років

Елегантні сукні, що нагадують про гламурну епоху 1920-х років, з андрогенними силуетами, бахромою, пір’ям та блискітками.



Ода Олімпійським іграм

Олімпіада 2024 року в Парижі відобразилися на колекціях і багато з них натхненні грецькою міфологією, з вільними силуетами та драпіровкою. За словами дизайнера, в прет-а-порте будуть представлені більш стандартні - спортивні образи, також натхненні олімпіадою.



Квіткові принти, сади

Дизайни, що черпають натхнення з природи та концепції часу, з використанням ніжних, романтичних елементів. Тут вам і квіти, і просто природні візерунки.

Прозора краса

Сміливі сукні з прозорими тканинами, які оголюють тіло та створюють ефект невагомості та елегантності. Буде багато прозорих силуетів.

Тіло

Дизайн, що зображує людське тіло через м’язи, шкіру та плоть, підкреслюючи його красу та силу.



Поєднання з кутюром

Повернення стилю весільної сукні 1980-х років з пишними рукавами та об’ємною спідницею, що підкреслює жіночність. Андре зазначив, що очікується тренд на обʼєм та пишні рукави.



Пам'ятайте, що колекції Haute Couture не призначені для масового виробництва. Проте, вони задають нові тренди та впливають на те, що ми будемо бачити в магазинах одягу протягом наступного сезону.