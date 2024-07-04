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Высокая мода диктует тренды. Андре Тан рассказал, что будут носить осенью

Четверг 04 июля 2024 09:46
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Высокая мода диктует тренды. Андре Тан рассказал, что будут носить осенью Фото: Андре Тан показал, что будут носить осенью (instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Андре Тан

Haute Couture переводится с французского дословно как высокая мода, "от кутюр". Таким образом, высокая мода - это швейное искусство высочайшего качества. Именно "от кутюр" диктует международные модные тенденции.

Что именно будет модно этой осенью в этом направлении, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост украинского дизайнера Андре Тана в Instagram.

Что будем носить следующей осенью

Стиль 20-х годов

Элегантные платья, напоминающие о гламурной эпохе 1920-х годов, с андрогенными силуэтами, бахромой, перьями и блестками.

Ода Олимпийским играм

Олимпиада 2024 года в Париже отразились на коллекциях и многие вдохновлены греческой мифологией, со свободными силуэтами и драпировкой. По словам дизайнера, в прет-а-порте будут представлены более стандартные - спортивные образы, а также вдохновленные олимпиадой.

Цветочные принты, сады

Дизайны черпают вдохновение из природы и концепции времени, с использованием нежных, романтических элементов. Здесь вам и цветы, и просто естественные узоры.

Прозрачная красота

Смелые платья с прозрачными тканями, обнажающие тело и создающие эффект невесомости и элегантности. Будет много прозрачных силуэтов.
Тело

Дизайн, изображающий человеческое тело через мышцы, кожу и плоть, подчеркивая его красоту и силу.

Сочетание с кутюр

Возврат стиля свадебного платья 1980-х годов с пышными рукавами и объемной юбкой, что подчеркивает женственность. Андре отметил, что ожидается тренд на объем и пышные рукава.

Помните, что коллекция Haute Couture не предназначена для массового производства. Однако она задает новые тренды и влияют на то, что мы будем видеть в магазинах одежды в течение следующего сезона.

Также ранее Андре Тан рассказал, как собрать идеальный джинсовый образ.

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