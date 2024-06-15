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Забудьте про цей несмак. 5 антитрендових речей на літо, які зіпсують увесь образ

Субота 15 червня 2024 08:46
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Забудьте про цей несмак. 5 антитрендових речей на літо, які зіпсують увесь образ Що вийшло з трендів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Усі знають, що мода циклічна. Але є речі, які вже "вилетіли" з трендів та не скоро туди повернуться. Нині ж вони можуть зіпсувати увесь образ.

Які літні речі видають несмак, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Шльопанці на платформі

Це взуття спочатку було популярним серед дівчат, які хочуть залишатися високими та підкреслювати красу ніг навіть на відпочинку. Втім, шльопанці на платформі не тільки незручні, нині вони можуть перекреслити усю концепцію образа, адже часто мають неохайний та грубий вигляд.

Забудьте про цей несмак. 5 антитрендових речей на літо, які зіпсують увесь образ

Яке взуття вийшло з моди (фото: instagram.com/kravets_hm)

Джинси-скінні

Про це говорять вже декілька сезонів. На заміну тісним скінні вже давно прийшли стильні бойфренди, цікаві "моми" та інші джинси. Втім, деякі досі віддають перевагу саме ним. Скінні здатні підкреслити зайве на стегнах, а також їх важко поєднати з сучасними та трендовими речами.

Забудьте про цей несмак. 5 антитрендових речей на літо, які зіпсують увесь образ

Які джинси вже немодні (скріншот)

Маленькі клатчі

Багато хто пам'ятає про ці сумочки ще з випускних. Але іноді мініатюрні клатчі і досі можна зустріти в магазинах, хоча вони вже давно не в тренді. Існує безліч альтернатив маленьким сумкам, і це точно не клатч, який постійно потрібно тримати у руках.

Забудьте про цей несмак. 5 антитрендових речей на літо, які зіпсують увесь образЯкі сумки вже вийшли з моди (скріншот)

Екстремальні міні-спідниці

Короткі сукні та спідниці дуже актуальні саме влітку. Але занадто відверті "луки" вже не в тренді. Обирайте речі, в яких ви зможете нахилитися, присісти або просто рухатися, й при цьому не "засвітите" те, чого не мають бачити усі навколо.

Забудьте про цей несмак. 5 антитрендових речей на літо, які зіпсують увесь образ

Які спідниці вже немодні (скріншот)

Сорочки та футболки з пишними рукавами

Ці блузи дуже довго були модними, особливо варіанти з вишитими рукавами-ліхтариками. Втім, ніщо не вічне. Це стосується і моди на зайвий об'єм у плечах та ліктях.

Забудьте про цей несмак. 5 антитрендових речей на літо, які зіпсують увесь образ

Антитрендова блуза на літо (скріншот)

До слова, нещодавно ми вже називали 7 трендових міні-суконь, у яких ви підкорите цей світ.

Окрім цього, раніше стало відомо, 5 найкращих ідей літнього манікюру, який зробить ваші ручки витонченими та найкрасивішими.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Vogue, Who What Wear.

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