Забудьте про цей несмак. 5 антитрендових речей на літо, які зіпсують увесь образ

Усі знають, що мода циклічна. Але є речі, які вже "вилетіли" з трендів та не скоро туди повернуться. Нині ж вони можуть зіпсувати увесь образ.

Шльопанці на платформі

Це взуття спочатку було популярним серед дівчат, які хочуть залишатися високими та підкреслювати красу ніг навіть на відпочинку. Втім, шльопанці на платформі не тільки незручні, нині вони можуть перекреслити усю концепцію образа, адже часто мають неохайний та грубий вигляд.

Яке взуття вийшло з моди (фото: instagram.com/kravets_hm)

Джинси-скінні

Про це говорять вже декілька сезонів. На заміну тісним скінні вже давно прийшли стильні бойфренди, цікаві "моми" та інші джинси. Втім, деякі досі віддають перевагу саме ним. Скінні здатні підкреслити зайве на стегнах, а також їх важко поєднати з сучасними та трендовими речами.

Які джинси вже немодні (скріншот)

Маленькі клатчі

Багато хто пам'ятає про ці сумочки ще з випускних. Але іноді мініатюрні клатчі і досі можна зустріти в магазинах, хоча вони вже давно не в тренді. Існує безліч альтернатив маленьким сумкам, і це точно не клатч, який постійно потрібно тримати у руках.

Які сумки вже вийшли з моди (скріншот)

Екстремальні міні-спідниці

Короткі сукні та спідниці дуже актуальні саме влітку. Але занадто відверті "луки" вже не в тренді. Обирайте речі, в яких ви зможете нахилитися, присісти або просто рухатися, й при цьому не "засвітите" те, чого не мають бачити усі навколо.

Які спідниці вже немодні (скріншот)

Сорочки та футболки з пишними рукавами

Ці блузи дуже довго були модними, особливо варіанти з вишитими рукавами-ліхтариками. Втім, ніщо не вічне. Це стосується і моди на зайвий об'єм у плечах та ліктях.

Антитрендова блуза на літо (скріншот)